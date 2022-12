Blue Bloods 12 torna in onda su Rai2 dopo il cambio di programmazione (la scorsa settimana non è stato trasmesso) con un nuovo doppio episodio nella serata di sabato 3 dicembre, sempre in prima serata.

Si parte con l’episodio 12×11 dal titolo Trappola nella rete di cui vi riportiamo la sinossi:

Danny persegue un truffatore che finge di essere il leggendario cantante Jimmy Buffett; Frank indaga su un capitano di polizia che sta usando il suo distintivo per ottenere gratuitamente merci dai negozi locali.

A seguire, l’episodio 12×12 intitolato Alla maniera dei Reagan:

Frank è in contrasto con il suo amico, l’arcivescovo Kearns, quando dice che la polizia ha arrestato l’uomo sbagliato per un omicidio; Eddie cerca di ottenere giustizia per un sopravvissuto a un’aggressione sessuale; Jamie e suo nipote, Joe Hill, si scontrano per le pratiche corrette della polizia.

Nel cast di Blue Bloods 12: Tom Selleck nel ruolo di Francis “Frank” Reagan; Donnie Wahlberg è Daniel “Danny” Reagan; Bridget Moynahan è Erin Reagan; Will Estes interpreta “Jamie” Reagan; Len Cariou è Henry Reagan; Marisa Ramirez è Maria Baez; e Vanessa Ray è “Eddie” Janko-Reagan.

Blue Bloods 12 torna su Rai2 sabato 10 dicembre con un nuovo doppio appuntamento. Nell’episodio 12×13, dal titolo Ladra di libri, Frank si scontra con un poliziotto potenzialmente sporco tra i suoi ranghi; Eddie e Badillo rintracciano i colpevoli dietro il furto di opere preziose e rare da una celebre libreria; Erin curiosa nel passato di una nuova donna nella vita di Anthony. Nell’episodio 12×14, intitolato La scelta di Eddie, il nipote di Erin, l’agente di polizia Joe Hill, viene a conoscenza della manomissione dei testimoni in un processo; Baez costringe Danny ad aiutarla a trovare l’assassino del suo personaggio televisivo preferito; Eddie mette in dubbio la sua decisione di diventare un sergente di polizia.

La programmazione di Blue Bloods 12 su Rai2 proseguirà ogni sabato, sempre in prima serata, almeno fino al finale di stagione (salvo variazioni di palinsesto). Negli Stati Uniti, la serie è stata rinnovata per una tredicesima stagione.

L’appuntamento con Blue Bloods 12 è dalle 21:10.

