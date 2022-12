Chiara Ferragni a Sanremo 2023 con Amadeus e Morandi: è ufficiale ormai da qualche settimana il coinvolgimento dell’imprenditrice digitale nel prossimo Festival della Canzone Italiana. Sarà una delle co-conduttrici sul palco, una delle donne che affiancheranno – di serata in serata – i due conduttori.

Con il direttore artistico del Festival di Sanremo 2023, infatti, c’è l’amico di vecchia data, Gianni Morandi. Per Morandi non è la prima volta alla conduzione del Festival e torna sul palco del Teatro Ariston di Sanremo dopo un posizionamento eccellente sul podio, nella scorsa edizione. Con la canzone Apri Tutte Le Porte, che vantava anche la firma di Jovanotti, Morandi si è classificato terzo alle spalle dei vincitori Mahmood e Blanco e della seconda classificata, Elisa.

Amadeus sarà affiancato anche da una serie di donne, che si alterneranno sul palco nelle 5 serate della competizione musicale. La prima è già stata annunciata: si tratta di Chiara Ferragni, nota anche per essere la moglie di Fedez.

“Grazie per ieri sera, è stato come essere in famiglia con Gianni Morandi e Amadeus”, scrive Chiara Ferragni su Instagram. “È straordinario affiancare due grandi professionisti ma soprattutto scoprire la vostra grande umanità“, si legge nelle parole dell’influencer ed imprenditrice digitale che affiancherà Morandi e Amadeus alla conduzione del Festival di Sanremo.

“Pronti per Sanremo? Io ci sto ancora lavorando”, scrive. Il ruolo di Chiara Ferraglia a Sanremo 2023 sarà quello della co-conduttrice. Stando a quanto è noto quando a Sanremo mancano ancora 2 mesi, Chiara dovrebbe aprire e chiudere la kermesse e quindi essere sul palco sia nella prima che nell’ultima serata. Le date precise sono quelle di martedì 7 febbraio 2023 e di sabato 11 febbraio 2023.