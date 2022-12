Salta il concerto di Capodanno 2023 a Milano. In Piazza Duomo non si attenderà il nuovo anno a suon di musica, non è previsto alcun evento in piazza. Milano quest’anno rinuncia allo show del 31 dicembre, i cittadini dovranno festeggiare altrove l’addio al 2022 e il benvenuto al 2023.

Perché salta Capodanno 2023 a Milano? Lo spiega il sindaco della città, Sala.

“Quest’anno non credo che faremo niente”, le parole del sindaco, a margine di un convegno sul lavoro dei giovani promosso dalla Uil. La motivazione è da ricercarsi nei bilanci comunali: sembra che non ci siano abbastanza fondi da destinare all’organizzazione di un evento in piazza, neanche se la data è quella della notte di San Silvestro.

Un fondo cassa per le festività, tuttavia, c’era ma è già stato speso per altro. Il primo cittadino ha infatti aggiunto che il denaro a disposizione del comune per le feste di Natale è stato investito tra luminarie e decorazioni. I fondi sono attualmente quasi esauriti. Il budget residuo non consente l’organizzazione di uno spettacolo per la notte del 31 dicembre. Così, salta Capodanno 2023 a Milano.

“I pochi fondi che avevamo, anche in collaborazione con le imprese, li abbiamo messi in alberi e luminarie, ma non prevediamo un evento di Capodanno”, le parole del sindaco Sala, che ha poi aggiunto: “D’altro canto quello che ho spiegato ai cittadini è che in questo momento i conti del Comune, come quelli di ogni famiglia, sono in grande difficoltà”.

La decisione comunale è quindi quella di tutelare le iniziative indispensabili a discapito di tutto ciò che è trascurabile: “Quindi sto cercando di tutelare le cose indispensabili e taglieremo tutto ciò che indispensabile non è. Nella nostra valutazione pensiamo che a Capodanno sia meglio non far nulla”.