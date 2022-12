Chi è sempre in attesa di nuove emoji WhatsApp ha di che rallegrarsi in questa primissima parte di dicembre. Nel servizio di messaggistica non solo sono in arrivo delle emoticon del tutto nuove appunto, ma alcune già note sono state modificate dagli sviluppatori. Ecco di seguito specificato cosa bolle in pentola.

Ad opera del noto informatore WABetaInfo è stata eseguita un’accurata analisi della versione WhatsApp beta per Android 2.22.25.12 ora presente sul Play Store e disponibile naturalmente solo per i tester del programma. La prima evoluzione venuta a galla ha riguardato l’introduzione di 21 nuove emoticon visibili nell’immagine di apertura articolo. Come ogni lettore potrà verificare, ecco che tra le soluzioni disponibili compare ora un volto vibrante (magari soggetto ad un forte suono), tre cuori color rosa, azzurro e grigio, un alce, un asino, un’oca, un’ala, una medusa, il fiore del giacinto, un baccello di pisello, la radice di zenzero. Ancora, sono a disposizione un ventaglio, un pettine, un flauto e le maracas, il simbolo del Khanda del Sikhismo e del Wi-Fi, una cornacchia e delle mani.

A parte le nuove emoji fin qui esaminate, nel servizio di messaggistica sono state modificate delle emoticon già esistenti. Sempre nell’immagine di inizio articolo, sono visibili il prima e il dopo di 8 emoticon appunto. Di quelle raffiguranti le coppie è abbastanza difficile mettere a fuoco delle particolari differenze. Al contrario, le faccina supplichevole e con i lacrimoni agli occhi mostrano un cambiamento più visibile.

Non sappiamo esattamente quando tutte le nuove emoticon saranno introdotte nel servizio di messaggistica in via definitiva. Potrebbero volerci ancora delle settimane ed è probabile che una simile novità non sopraggiunga prima dell’inizio del 2023. Eventuali riferimenti alla specifica tabella di marcia non mancheranno di essere comunicati, se disponibili.

