Stanno circolando voci a proposito di Luciano di Uomini e donne morto. Si tratta di un personaggio diventato famoso agli occhi del pubblico, per le continue apparizioni nella trasmissione condotta da Maria De Filippi. Tanti interventi da parte dell’anziano in questi mesi che hanno divertito gli affezionati al programma in onda su Canale 5, al punto che il perdurare della sua assenza ha indotto tutti a porsi delle domande sulle condizioni di salute del diretto interessato. Alla luce dell’età, avendo superato la soglia dei 70 anni, evidentemente qualcuno ha pensato che potesse essere passato a miglior vita.

Bisogna rispondere alle indiscrezioni su Luciano di Uomini e donne morto, dopo la bufala del 2 dicembre

Un 2022 caratterizzato da notizie purtroppo vere su personaggi che hanno caratterizzato diverse puntate della suddetta trasmissione, come vi abbiamo riportato a suo tempo con altri articoli, a proposito di Manuel Vallicella. Insomma, la storia riguardante le voci su Luciano di Uomini e donne morto è solo frutto di ipotesi e deduzioni, al punto che oggi occorrono smentite per il pubblico che segue la suddetta trasmissione. Come sempre, i social amplificano notizie che in realtà non hanno alcun fondamento.

Dalle informazioni che ho avuto modo di raccogliere, si potrebbe dire che effettivamente l’uomo ha dovuto fare i conti con qualche problema e acciacchi di vario tipo, al punto da dover prendere una pausa dai suoi impegni con Mediaset. Premesso questo, dare per certa la notizia “estrema” appare la solita esagerazione alla quale purtroppo assistiamo spesso e volentieri sui social. Dal nostro punto di vista, non possiamo far altro che negare nel modo più assoluto i rumors sul decesso.

Insomma, è una fake news la voce su Luciano di Uomini e donne morto, secondo quanto appreso questo venerdì.