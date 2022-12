Se state pensando di acquistare degli auricolari wireless di ottima fattura e di ultima generazione, non potete lasciarvi scappare l’occasione di sfruttare l’offerta odierna proposta da Amazon per gli AirPods Pro di seconda generazione. Questi auricolari di stampo Apple, indubbiamente dal costo piuttosto proibitivo per molti utenti, si ritrovano ad essere scontati sul famoso sito di e-commerce, il che potrebbe far capitolare qualche appassionato della mela morsicata.

Scende ulterioremente il prezzo per AirPods Pro 2 su Amazon ad inizio dicembre in Italia

Promozione extra, dunque, rispetto a quanto registrato ad inizio settimana. Non è facile imbattersi in sconti interessanti che riguardano il mondo Apple, ma anche piccoli risparmi possono fare notevolmente la differenza in questi casi. Questi AirPods Pro di seconda generazione si ritrovano quest’oggi su Amazon con uno sconto del 12%, abbassando quindi di poco il prezzo da listino di 299 euro. Parliamo del modello di quest’anno che, nella giornata odierna, può essere acquistato al costo di 264 euro.

Un piccolo risparmio, ma che può significare molto per coloro che sono abituati ad avere tra le mani prodotti Apple di qualsiasi genere. Uno sconto del 12% per un dispositivo dell’azienda di Cupertino è senza dubbio un ottimo affare da prendere in considerazione. La disponibilità su Amazon è attualmente immediata e la spedizione avverrà in modo del tutto gratuito. Solo pochi giorni d’attesa e questi AirPods Pro di seconda generazione arriveranno direttamente nelle vostre case. Inoltre Amazon permette anche di poter sfruttare il pagamento a rate grazie a Cofidis, dilazionando così la spesa nel tempo e dando la possibilità a più utenti di poter acquistare gli AirPods Pro.

Dal punto di vista delle specifiche tecniche ricordiamo come questi auricolari wireless di ultima generazione siano dotati di: cancellazione attiva del rumore che riduce il brusio di sottofondo, modalità Trasparenza adattiva per sentire i suoni esterni attenuando i rumori ambientali forti, audio spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della posizione della testa che crea un suono tridimensionale. Sono dotati anche di custodia di ricarica MagSafe con altoparlante e anello per laccetto. Si tratta infine di un prodotto resistente all’acqua ed al sudore.