Alla domanda puntuale sulla possibilità che ritorni il bonus TV e bonus rottamazione possiamo dare finalmente risposta positiva. Il contributo per l’acquisto di un nuovo apparecchio sarà rifinanziato nel 2023 e più cittadini potranno usufruirne.

La notizia giunge gradita a molti: dallo scorso 13 novembre, in effetti, era scattato lo stop al contributo che avrebbe dovuto rimanere attivo fino a fine dicembre. La gran mole di richieste e di conseguenza la fine prematura dei fondi disponibili per la misura avevano lasciato molti a bocca asciutta: in effetti, i ritardatari dell’acquisto non hanno potuto beneficiare più del contributo ma, con un po’ di pazienza, potranno tornare a farlo.

Per fortuna la nuova Legge di Bilancio si abbina ad un nuovo e importante rifinanziamento per il bonus TV e bonus rottamazione TV. Sono stati stanziati appositamente ulteriori 100 milioni di euro anche per il 2023 e dunque il contrnibuto sarebbe pronto a tornare alla ribalta fra non molto. La Manovra include di certo proprio il rifinanziamento appena indicato ma l’iter per procedere di nuovo dalle parole ai fatti resta lungo. A parte l’approvazione finale della Legge di Bilancio appunto, sarà poi necessario attendere un decreto attuativo del Mise. Quest’ultimo dovrebbe giungere ad inizio 2023 e non prima.

Cosa prevederà il nuovo bonus TV e rottamazione nel 2023? Ci sono dei dubbi in proposito: potrebbe essere che l’incentivo torni di scena nella stessa e identica formula già nota. Dunque, i potenziali acquirenti potranno beneficiare dei un primo sconto di 50 euro nel caso in cui abbiano un ISEE inferiore a 20.000 e ulteriori 100 euro di sconto appunto nel caso in cui dispongano di un vecchio apparecchio (antecedente al 2018) da rottamare ma senza alcun vincolo reddituale. C’è però anche l’ipotesi che si vada verso un’interpretazione più restrittiva dell’incentivo con la concessione dell’aiuto solo a chi ha un ISEE annuo più basso. Probabilmente nelle prossime settimane, sapremo di più di questo dettaglio non trascurabile.

Continua a leggere su optimagazine.com