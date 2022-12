The Midnight Club cancellato. La serie tv di Mike Flanagan, tratta dai lavori young adult di Christopher Pike, chiude dopo una sola stagione su Netflix. L’annuncio è legato al nuovo accordo di Flanagan e di Trevor Macy, co-creatori e produttori esecutivi, con Amazon.

Con The Midnight Club cancellato si conclude di fatto la loro collaborazione con Netflix. La serie teen era incentrata su un gruppo di giovani malati terminali di un istituto, il Brightcliffe Hospice, che ogni notte, a mezzanotte, si riuniscono per raccontarsi storie dell’orrore. La prima – e questo punto unica – stagione consiste in 10 episodi e ha battuto il record per il maggior numero di jump scares nell’arco di un singolo episodio.

Nel cast della serie tv: Iman Benson, Igby Rigney, Ruth Codd, Annarah Cymone, Chris Sumpter, Adia, Aya Furukawa, Sauriyan Sapkota, Matt Biedel, Samantha Sloyan, con Zach Gilford e Heather Langenkamp.

“Questa è stata la prima [serie] su cui ho lavorato e che è stata progettata per essere in corso“ aveva dichiarato Flanagan ai media americani lo scorso ottobre. “Non so se avremo una seconda stagione. Dovremo vedere, ma se così non fosse, ho promesso a tutti al Comic-Con che avrei elencato tutte le risposte ai misteri centrali su Twitter. Ma sì, lo show è stato progettato per andare avanti. Io e gli altri sceneggiatori abbiamo deciso di non rivelare nulla, in modo da avere qualcosa da dire nella seconda stagione.”

Il finale di The Midnight Club ha visto Sandra scoprire di avere una falsa diagnosi terminale, e pertanto ha lasciato Brightcliffe; Ilonka e Kevin si dichiarano; la dottoressa Georgina Stanton che aveva appena rimproverato Ilonka per il suo pericoloso coinvolgimento con l’iterazione di Shasta e la sua setta del misterioso Paragon, si toglie la parrucca, rivelando una calva testa (che potrebbe significare che sta facendo una chemioterapia) e un tatuaggio sul collo: il simbolo della clessidra, che rappresenta proprio quel culto.

Dato che The Midnight Club è stato cancellato, la storia non avrà un seguito e molti dei dubbi sollevati nel corso della serie (come i fantasmi che infestano Brightcliffe) non verranno risolti.

