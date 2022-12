Non esiste nessun numero 1522 DonneXStrada o meglio il recapito 1522 è cosa a sé stante rispetto al progetto denominato appunto DonneXStrada. Il denominatore comune, in entrambi i casi, resta la tutela delle donne ma in maniera del tutto diversa e con altrettanti canali differenziati.

Facciamo chiarezza per non generare confusione e soprattutto non indurre in errore chi ha realmente bisogno di aiuto in quelle occasioni in cui ogni minuto può essere prezioso. Non esiste un numero 1522 DonnexStrada ma piuttosto il recapito fa capo ad un’iniziativa del Dipartimento delle Pari Opportunità e promosso dall’Associazione Differenza Donna APS. Il numero antiviolenza e stalking raccoglie testimonianze e denunce di donne che hanno subito diversi tipi di abusi e desiderano ottenere un aiuto valido per superare il loro difficile momento.

Proprio per tutto quanto appena indicato, il recapito 1522 non ha nulla a che fare, invece, con il progetto DonneXStrada, nato da un’idea di Laura De Dilectis per migliorare la sicurezza in strada delle donne. Il servizio funziona nel seguente modo: chi si trova da sola a dover percorrere dei tratti di strada soprattutto in orari notturni, può mandare un messaggio a @violawalkhome specificando la posizione e la propria lingua: alcune volontarie forniranno compagnia attraverso una videochiamata (quest’ultima potrebbe fornire utili indizi nel caso di un aggressione). Lo stesso progetto prevede che, per eventuale richiesta di supporto psicologico, si contatti l’indirizzo info@donnexstrada.org oppure supportopsicologico@donnexstrada.org.

Insomma, il 1522 resta un numero anti-volenza mentre il progetto DonneXStrada un servizio utile alle donne sole in determinate condizioni che si avvale di un social come Instagram. Come ulteriore chiarimento, va ribadito che proprio DonnexStrada non ha attivo alcun numero telefonico da chiamare, almeno per il momento. Sono invece in progettazione nuove modalità, oltre il social di Meta, per portare avanti le videochiamate di accompagnamento alle donne sole.

