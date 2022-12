Il nuovo Samsung Galaxy Z Flip 5, ormai alle porte, potrebbe risolvere un paio di problematiche principali che gli utenti stanno ancora riscontrando con il modello precedente, ovvero lo Z Flip 4. Stando ai recenti rumors, pare che il prossimo dispositivo pieghevole del colosso sudcoreano dovrebbe andare a risolvere e a migliorare le dimensioni del display esterno e la piega di quello interno. Infatti, secondo le ultime indiscrezioni provenienti dal CEO di Display Supply Chain Consultants, Ross Young, il nuovo modello pare sia dotato di un display esterno molto più grande, le cui dimensioni dovrebbero essere di circa 3,3 pollici o 3,4 pollici.

Queste nuove misure andrebbero ad aumentare quelle attuali di 1,9 pollici, e quindi consentire un miglior utilizzo di funzioni più complesse senza la necessità di dover aprire il telefono. Tuttavia, le novità non riguardano solamente il display esterno: infatti, sempre secondo il tweet dell’analista Young, anche lo schermo interno dovrebbe ricevere un aggiornamento in termini di design: ossia l’introduzione di una nuova cerniera, il cui compito sarà quello di ridurre la visibilità della zona esterna mostrandola ancora meno rispetto a quella presente sul Flip 4. Inoltre, la piega all’interno del display dovrebbe risultare pressoché invisibile.

I principali brand cinesi concorrenti di Samsung hanno prodotto in maniera regolare dispositivi con pieghe meno visibili (e anche impercettibili al tatto) all’interno dei loro display pieghevoli, dunque risulta piuttosto interessante vedere che l’azienda sudcoreana si sia messa a lavoro per migliorarsi sempre più e che stia facendo progressi in tal senso. Ad ogni modo, ci sono state sicuramente novità rispetto ai primi Samsung Galaxy Z Flip e Z Fold, ma occorre aspettare affinché vengano raggiunti risultati vicini all’impeccabilità. Insomma, queste sono le ultime voci giunte in merito al prossimo Samsung Galaxy Z Flip 5, restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti e novità in arrivo a bordo del nuovo pieghevole.

