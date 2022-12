Paolo Conte alla Scala nel 2023 per un appuntamento speciale. Uno straordinario concerto-evento è quello che ha in programma l’artista, un’unica data alla Scala di Milano. Il 19 febbraio 2023, il cartellone dei Concerti Straordinari del Teatro alla Scala apre le porte a Paolo Conte, che si esibirà in una location eccezionale per un unico – ed imperdibile – appuntamento.

I biglietti sono già in prevendita su teatroallascala.vivaticket.it a diverse fasce di prezzo. Si parte da 30 euro per un posto nel settore della Galleria Zona 4 e si arriva ai 252 euro per un posto nella Platea Zona 1.

Alla Scala, Paolo Conte sarà accompagnato da un ensemble orchestrale di undici musicisti: Nunzio Barbieri (Chitarra e Chitarra Elettrica),Lucio Caliendo (Oboe, Fagotto, Percussioni e Tastiere), Claudio Chiara (Sax Contralto, Sax Tenore, Sax Baritono, Flauto, Fisarmonica, Basso e Tastiere), Daniele Dall’Omo (Chitarre), Daniele Di Gregorio (Batteria, Percussioni, Marimba e Piano), Luca Enipeo (Chitarre), Francesca Gosio(Violoncello), Massimo Pitzianti (Fisarmonica, Bandoneon, Clarinetto, Sax Baritono, Piano e Tastiere), Piergiorgio Rosso (Violino), Jino Touche(Contrabbasso, Basso elettrico e Chitarra Elettrica) e Luca Velotti (Sax Soprano, Sax Tenore, Sax Contralto, Sax Baritono e Clarinetto).

Nel corso dello show del 19 febbraio, Paolo Conte presenterà – con il suo ensemble di strumentisti – una scaletta nuova e pensata appositamente per l’occasione, che raccoglierà alcuni dei successi fondamentali all’interno della sua carriera. Nel suo percorso artistico, Conte ha varcato ripetutamente i confini nazionali facendosi apprezzare anche dal New York Times che lo loda come “voce ruvida da fumatore, lo stile pianistico che spazia dall’honky-tonk al tango palace e la visione del mondo da consumato romantico”.

Il Wall Street Journal invece ha parlato di lui così: “Ascoltare queste canzoni è come sentire nelle orecchie un film di Fellini” e Le Figaro dice: “Anacronistico per alcuni, intramontabile per altri, l’italiano è diventato un’istituzione senza aver cercato di diventarlo. Forse il suo eterno atteggiamento rilassato gli ha conferito uno status speciale sulla scena musicaleinternazionale”.

Prezzi dei biglietti per Paolo Conte alla Scala

Galleria Zona 4 – Visione limitata/Limited view: 30 euro

Palchi Zona 2 – Visione limitata/Limited view: 198 euro

Palchi Zona 1: 252 euro

Platea Zona 2: 198 euro

Platea Zona 1: 252 euro