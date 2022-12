E’ potente ed entusiasmante Il Crogiuolo di Arthur Miller, nella traduzione di Masolino d’Amico, lo spettacolo che Filippo Dini porta in scena al Teatro Mercadante di Napoli, di cui è regista e interprete.

Mai vista tanta energia, tanta coralità interpretativa in una rappresentazione che tiene lo spettatore incollato alla sedia per quasi tre ore. Dall’inizio alla fine colpisce la bravura di tutta la compagnia, mai un calo di ruolo anche nella doppia veste di alcuni protagonisti: Virginia Campolucci, Gloria Carovana, Pierluigi Corallo, Gennaro Di Biase, Andrea Di Casa, Filippo Dini, Didì Garbaccio Bogin, Paolo Giangrasso, Fatou Malsert, Manuela Mandracchia, Nicola Pannelli, Fulvio Pepe, Valentina Spaletta Tavella, Caterina Tieghi,Aleph Viola. E’ uno spettacolo imperdibile e si può vedere fino al 4 dicembre.

Eppure Filippo Dini, che ha ricevuto il Premio della Critica 2022, ci ha abituati con i suoi spettacoli ad affinarci il palato e ad alimentare il gusto di andare al teatro con convinzione e curiosità dopo i recenti successi di Casa di bambola di Ibsen, The Spank di Hanif Kureishi, Ghiaccio di Bryony Lavery. Ora ci fa immergere da spettatori in uno dei testi più significativi di Miller che il drammaturgo scrisse nel 1953 durante il periodo più difficile del Maccartismo. È un’opera dove l’autore esprime una chiara denuncia non risparmiando alcuna critica nei confronti della società americana in cui la delazione e la calunnia di tipo ideologico innescavano un meccanismo incontrollabile di intolleranza e di violenza.

Con una scenografia mobile ed efficace di Nicolas Bovey si apre tutta la messa in scena sulla scatenata e ritmica danza di un gruppo di adolescenti – bravissime tutte le protagoniste – che si radunano in un bosco per dare sfogo al disagio e ai problemi tipici della loro età che però Miller utilizza per rappresentare la comica demenza della sua contemporaneità e i suoi tragici esiti attraverso la storia di uno degli episodi più misteriosi della storia americana: la caccia alle streghe avvenuta a Salem, in Massachusetts nel 1692. Un comportamento così anticonvenzionale, così eclatante fa scatenare nella comunità una ricerca ossessiva e violenta del “maleficio” che si è impossessato delle ragazzine, in particolare di Abigail Williams (Virginia Campolucci) che avrà un ruolo di manipolatrice della vicenda e di Elizabeth Parris (Valentina Spaletta Tavella), rispettivamente nipote e figlia del pastore, che coinvolgerà altre coetanee. Una questione che coinvolge l’intera comunità tirata in ballo dalla incapacità di trovare ragioni scientifiche a quei comportamenti definiti di stregoneria: il diavolo si è impossessato delle ragazze, e dunque le ragazze si vedono costrette ad accusare altre persone dello stesso villaggio di averle stregate.

Un intreccio sempre più complesso che fomenta la follia e la paura generalizzata che induce le persone ad accusarsi l’un l’altra e a portare la vicenda in tribunale. Un dramma che vedrà accusate tante persone: 144 persone processate di cui 19 finiscono giustiziate mediante impiccagione.

Una trasposizione personale così interessante di Miller che rimanda a “quando lui ed altri artisti e intellettuali – scrive Filippo Dini – furono “presi sotto osservazione” dalla Commissione per le attività antiamericane, prima sotto la presidenza Truman, poi sotto quella di Eisenhower. L’arma più efficace e quindi maggiormente utilizzata in questa indagine fu la delazione: chi non faceva dei nomi di altri simpatizzanti comunisti, veniva accusato di oltraggio e oltre a passare qualche guaio con la giustizia, avrebbe decretato la fine della propria carriera. Lo scrittore non ne fece nessuno, quando venne interrogato qualche anno dopo aver scritto Il Crogiuolo, e tutto sommato riuscì ancora a lavorare con discreto successo”.

Filippo Dini aveva in mente di portarlo in scena già quindici anni fa e oggi ci fa un regalo meraviglioso in cui ci fa aprire la mente a quel bisogno di laicità e di integrità morale, pilastri fondamentali su cui la nostra società non dovrà mai derogare e ai quali appellarci in particolare in periodi funesti. Ha costruito con eccellente bravura una macchina e un congegno registico e scenico così potente e oleato in ogni atto in cui tutti i protagonisti, attori e attrici bravissimi, aggiungono elementi in più a questa corale rappresentazione che colpisce i sentimenti e le corde di ciascuno di noi.

“Sono sinceramente onorato di intraprendere questo viaggio – scrive il regista – e mi sento anche un po’ confusamente grato alla sorte, che non mi abbia permesso di metterlo in scena negli anni precedenti, ma solo adesso, dopo aver visto l’esplodere della pandemia e della guerra in Ucraina. Certamente avrei preferito non vedere nessuna delle due, ma entrambe, in forme diverse, hanno generato diversi stili di follia e di isteria collettive, sia mentale sia intellettuale, sia ovviamente sociale. Conosciamo oggi ogni sorta di delirio isterico e folle che consuma il nostro vivere quotidiano e ammala, oltre che l’aria e il cibo, anche la nostra anima, continuamente, inesorabilmente. Miller ha proiettato il suo mondo nella Salem della caccia alle streghe, attestandone le similitudini prima, e restituendo forza disgregatrice a quel sistema, poi. A noi non rimane che raccogliere le nostre forze più pure e potenti, la massima lucidità di pensiero e la più forte volontà di azione, per poter raccontare questa storia».

Le belle scene di Nicolas Bovey, icostumi Alessio Rosati, luci di Pasquale Mari, lemusiche di Aleph Viola, la collaborazione coreografica Caterina Basso, l’aiuto regia Carlo Orlando.

La produzione è Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale / Teatro Stabile di Bolzano / Teatro di Napoli – Teatro Nazionale, con il sostegno della Fondazione CRT

info: www. teatrodinapoli.it

biglietteria tel. 081.5524214 | e-mail biglietteria@ teatrodinapoli.it