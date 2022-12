Abbiamo fatto di recente un altro passo verso l’uscita dell’aggiornamento iOS 16.2, in riferimento alla distribuzione della beta 4. Ad oggi, è giusto premetterlo, non abbiamo una data di rilascio definitiva ed ufficiale per il pacchetto software in questione, ma siamo ovviamente al cospetto di un ulteriore step rispetto a quello che abbiamo preso in esame non molto tempo fa sul nostro magazine. Proviamo a fare il punto della situazione, in base alle informazioni preliminari che abbiamo avuto modo di raccogliere fino a questo momento per il pubblico interessato.

Primi riscontri sull’aggiornamento iOS 16.2 con beta 4, in vista della sua uscita nelle prossime settimane

Come stanno le cose in questa fase? Chiaramente, emettere sentenze sul nuovo aggiornamento iOS 16.2 con beta 4 e sugli effetti definitivi per gli iPhone compatibili sarebbe prematuro, ma qualche considerazione sparsa possiamo farla. L’ultimissima release di cui vi stiamo parlando oggi, più in particolare, consente di fare dei passi in avanti in termini di stabilità e fluidità, ma difficilmente verranno a galla ulteriori funzioni rispetto a quelle che sono state citate dagli addetti ai lavori durante il mese di novembre.

Ricordiamo che tramite l’aggiornamento iOS 16.2 potremo toccare con mano l’app Freeform, che può essere utilizzata per prendere appunti, fare bozze, disegnare, raccogliere idee, creare moodboard e altro ancora. Utilizzare la stessa lavagna Freeform, con le modifiche sincronizzate per tutti i partecipanti in tempo reale, inoltre, sarà possibile con l’upgrade stabile. Il colosso americano ha aggiunto una nuova architettura dell’app Home in arrivo su iOS e iPadOS 16.2, utile a detta dell’azienda per offrire prestazioni più veloci e affidabili.

Vedremo se l’aggiornamento iOS 16.2 ci offrirà novità aggiuntive al momento della piena diffusione, ad oggi prevista entro dicembre.