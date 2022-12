Stando alle ultime notizie riportate dall’edizione di oggi, venerdì 2 dicembre, de ‘Il Corriere del Mezzogiorno’, il Napoli dovrebbe disputare anche una quarta ed ultima amichevole prima che inizi la ripresa del campionato. La compagine azzurra, infatti, molto probabilmente scenderà in campo mercoledì 21 dicembre per sfidare il Monaco allo Stadio Luigi II di Francia. La squadra transalpina guidata dal tecnico Philippe Clement attualmente occupa la sesta posizione in classifica della Ligue 1 ed è anche impegnata nei play-off di Europa League.

Ricordiamo che prima il Napoli di mister Luciano Spalletti dovrà affrontare tre amichevoli ufficiali: la prima in programma mercoledì 7 dicembre contro i padroni di casa dell’Antalyaspor e la seconda è prevista per domenica 11 dicembre contro gli inglesi del Crystal Palace. Queste due partite fanno parte del mini ritiro invernale che gli azzurri hanno iniziato ieri ad Antalya, in Turchia, e che terminerà il 13 dicembre. Una volta fatto rientro a casa, i partenopei scenderanno in campo per disputare la terza amichevole ufficiale, in programma sabato 17 dicembre davanti al proprio pubblico allo Stadio Maradona contro il Villareal degli ex Pepe Reina e Raul Albiol.

Dunque, come quarta amichevole, seppur non ancora ufficiale, il Napoli dovrebbe volare in Francia per affrontare il Monaco il 21 dicembre, a ridosso delle festività natalizie. Nel corso di questi importanti test-match, il tecnico Spalletti avrà il compito di captare le effettive condizioni fisiche dei suoi calciatori e preparare nei migliori dei modi la seconda parte del campionato di Serie A, che riprenderà il 4 gennaio quando capitan Di Lorenzo e compagni saranno impegnati nella difficile trasferta di San Siro contro l’Inter di Simone Inzaghi. Nel frattempo, vi segnaliamo che è già disponibile l’acquisto dei biglietti per l’amichevole del Maradona contro gli spagnoli del Villareal, il cui fischio d’inizio del match sarà alle ore 20.30.

