Abbiamo finalmente una data ufficiale e questo significa che i fan in attesa di Lolita Lobosco 2 potranno iniziare il loro conto alla rovescia. Non conosciamo ancora i dettagli delle nuove indagini che il vicequestore sui tacchi a spillo dovrà risolvere ma quello che è certo è che lo farà a partire dall’8 gennaio, momento in cui prenderà il via la seconda stagione della fiction prodotta, tra gli altri, anche da Luca Zingaretti.

Per chi non la conoscesse ancora, Lolita Lobosco è una donna del Sud, mediterranea, vivace, empatica, in carriera; vicequestore del commissariato di polizia a Bari, a capo di una squadra di soli uomini. Proprio in questo mondo che è governato da maschi, Lolita non rinuncia alla sua bellezza e femminilità mettendoci anche un pizzico di malizia che le permette non solo di affermarsi, ma anche di combattere il pregiudizio di alcune donne.

In Lolita Lobosco 2, la protagonista è alle prese con nuovi casi di omicidio che la bellissima poliziotta risolve con acume e creatività, anche grazie alla collaborazione preziosa dei fidi Forte ed Esposito. Nello stesso tempo proverà a tener fede alla promessa fatta a suo padre alla fine della prima stagione, ossia quella di trovare il suo assassino. Chiarito infatti che l’omicidio di Petresine è opera della malavita organizzata che agiva nel porto di Bari, rimane da scoprire chi sia stato l’esecutore materiale del suo investimento ma tutto sembra davvero molto complicato.

Anche la sua vita privata non è meno complessa visto che alla gestione del fidanzamento con un uomo molto più giovane, Danilo, si aggiungono le preoccupazioni per Nunzia e il suo speciale rapporto d’amicizia con Trifone. Anche per i suoi fidi non mancano gli screzi e se Forte sembra in crisi con la moglie Porzia, Esposito lo è con la fidanzata Caterina. Ciliegina sulla torta, nella vita di Lolita si affaccia una vecchia conoscenza, la sua prima cotta, il bellissimo Angelo Spatafora.