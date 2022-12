Doveva essere già stato presentato lo Xiaomi 13 (l’evento era in programma per la giornata di ieri, 1 dicembre), ma c’è purtroppo stato un episodio luttuoso (la morte dell’ex presidente cinese, Jiang Zemin) per cui il lancio è stato rimandato a data da destinarsi. Come riportato da ‘pricebaba.com‘, possiamo adesso continuare a fare delle ipotesi sul prossimo top di gamma del produttore cinese, questa volta per bocca dell’apprezzato leaker Ishan Agarwal.

Secondo l’informatore, le versioni disponibili dello Xiaomi 13, così come del modello Pro, saranno le seguenti: 8GB di RAM e 128/256GB di storage interno, 12GB di RAM e 256/512GB di memoria. La RAM sarà di tipo LPDDR5X, mentre la memoria di tipo UFS 4.0 (tranne che per la versione da 128GB, di tipo UFS 3.1). Il modello più avanzato dovrebbe essere lanciato in edizione limitata ed in una nuance cromatica specifica. Per quanto riguarda le colorazioni ufficiali, avremo la Distant Mountain Blue con cover posteriore in pelle, la Wilderness Green con scocca in vetro, oltre che le Ceramic Black e Ceramic White.

Non ci resta che aspettare l’evento di presentazione del prossimo Xiaomi 13, sperando di non dover aspettare ancora tanto tempo prima di vederlo finalmente ufficializzato (immaginiamo la delusione dei tanti utenti che hanno atteso invano l’evento del 1 dicembre, poi saltato e rimandato ad una data non meglio precisata). Speriamo che l’aver tanto aspettato possa poi essere ricompensato dalla bontà della gamma stessa, che, a dire il vero, pare promettere proprio bene, come ormai da buona abitudine del produttore cinese, che sembra non stia sbagliando un colpo. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

