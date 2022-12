Arriva in Italia l’ultima Oppo Band 2, presentata nel mese di agosto per l’Europa. Parliamo di un dispositivo che non è una smart-band, ma nemmeno esattamente uno smartwatch, e va a collocarsi a metà strada tra l’una e l’altro ed è forse per questo piuttosto interessante. L’apparecchio è dotato di uno schermo AMOLED da 1.57 pollici con risoluzione di 256 x 403 pixel a 302ppi, è spinto dal processore Ambiq Apollo 3.5 e vanta a bordo alcuni sensori che non andrebbero mai dati per scontati data la loro utilità (accelerometro, ottico per il rivelamento del battito cardiaco e del livello di ossigeno del sangue, giroscopio).

La nuova Oppo Band 2 è resistente all’acqua fino a 5ATM (purtroppo non supporta l’NFC e non potrà essere utilizzata per effettuare pagamenti mobili), include una batteria da 200mAh (fino a 14 giorni di autonomia dichiarata) e presenta dimensioni pari a 45,3 x 29,1 x 10,6mm per un peso di 33gr. (con cinturino, altrimenti il peso scende a 20gr.). L’Oppo Band 2 viene resa disponibile nella colorazione nera e con sistema operativo RTOS.

Ecco le funzioni che può eseguire: rilevamento del battito cardiaco e della saturazione dell’ossigeno nel sangue, monitoraggio dello stress in presa diretta e del sonno (riposo, risveglio, durata, fasi, REM, rischio russamento), opzioni corsa avanzate, sveglia, timer, meteo, promemoria per l’idratazione, Find My Phone, widget e watchfaces personalizzate, fino a 100 modalità di allenamento diverse. Il prezzo è di 69,99 euro. Come potete vedere, parliamo di un dispositivo unico nel suo genere, che potreste volere al vostro polso da subito. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

