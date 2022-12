Sono state annunciate le date dell’instore tour dei Pinguini Tattici Nucleari a supporto del nuovo album di inediti, Fake News. Il disco è disponibile da venerdì 2 dicembre nei negozi e negli store digitali e riporta la band a girare la penisola, prima della tournée negli stadi in programma per il 2023.

Si parte da Bergamo, il 1° dicembre, per il primo appuntamento dell’instore tour dei Pinguini Tattici Nucleari in collaborazione con Feltrinelli. A seguire, il 5 dicembre il gruppo sarà a Torino presso Uri Cinema Torino Lingotto, dalle ore 18.00. Il 6 dicembre, i Pinguini Tattici Nucleari sono attesi a Bologna per un nuovo appuntamento presso Galleria Acquaderni, alle ore 18.00.

Il 7 dicembre saranno alla Feltrinelli di Via Appia Nuova, Roma, alle ore 19.00.

Fake News è disponibile dal 2 dicembre in tutti gli store in cd e vinile con quattro differenti cover. All’interno del disco, 14 canzoni tra cui i singoli Ricordi e Giovani Wannabe. In occasione dell’uscita del nuovo album, è stata organizzata una mostra aperta al pubblico in collaborazione con Spotify (dal 2 al 4 dicembre c/o Ride Milano, Via Valenza 2), un’esperienza immersiva in cui l’allestimento di ciascuna sala racconterà un brano dell’album.

Le date dell’instore tour dei Pinguini Tattici Nucleari per Fake News

01.12.22 Daste, via Daste e Spalenga 13, Bergamo _ dalle ore 18.00

05.12.22 UCI Cinema Torino Lingotto, via Nizza 262, Torino _ dalle ore 18.00

06.12.22 Galleria Acquaderni, Bologna _ dalle ore 18.00

07.12.22 Via Appia Nuova 427, Feltrinelli Roma _ dalle ore 19.00

Tracklist Fake News – Pinguini Tattici Nucleari

01_Zen;

02_ L’ultima volta;

03_Hold On;

04_Stage Diving;

05_Ricordi;

06_Melting Pop;

07_Forse;

08_Fede;

09_Dentista Croazia;

10_Hikikomori;

11_Giovani Wannabe;

12_Barfly;

13_Non sono cool;

14_ Cena di classe