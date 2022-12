Ci sono alcuni problemi OneDrive di cui tenere conto in questo primo giovedì del mese, oggi 2 dicembre. In effetti, il servizio di proprietà Microsoft che garantisce uno spazio di archiviazione agli utenti presenta delle anomalie molto importanti. Cerchiamo di capire quali siano le difficoltà di scena proprio in questi minuti.

I primi problemi OneDrive odierni si sono verificati dopo le ore 14, per noi italiani. Il disservizio non sarebbe tuttavia solo locale e confinato nella nostra penisola ma, naturalmente, a carattere globale. Il sito Downdetctor, come al solito, ci offre esattamente il quadro della situazione. Al momento di questa pubblicazione, intorno alle ore 15 di questo giovedì, ecco che ci sono un centinaio di segnalazioni di utenti che hanno difficoltà proprio nell’utilizzo di OneDrive per memorizzare file e contenuti di qualsiasi tipo ma anche per consultarli.

Al momento, lo staff Microsoft di OneDrive non ha fornito dei riscontri sulla situazione odierna. I problemi in scena sarebbero scaturiti dalla visualizzazione di un messaggio di errore nel momento in cui si tenta di accedere alla propria area personale. Tuttavia, non ci sono dettagli relativi al presente disguido, né viene indicata una procedura utile per cercare di risolvere la situazione e magari accedere comunque ai propri dati. Lo stato del servizio continuerà ad essere monitorato per capire se si potrà assistere ad un repentino ritorno alla normalità o le difficoltà continueranno in questa giornata.

Aggiornamento 15:20 – Le difficoltà continuano a presentarsi agli utenti e le segnalazioni non mancano all’appello. I problemi si manifestano sempre nella modalità sopra indicata: al tentativo di accesso nella propria area personale, si visualizza un errore e nessun contenuto è accessibile. Microsoft non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione in merito ai malfunzionamenti, attraverso nessuno dei suoi canali di comunicazione ufficiali (neanche social).

Continua a leggere su optimagazine.com