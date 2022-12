Buona offerta quest’oggi su Amazon per uno smartphone Android di ultima generazione che non ha nulla da invidiare alla concorrenza e stiamo parlando del Samsung Galaxy S22 in versione Bora Purple 2022. In queste ore è stato applicato un piccolo sconto che rende il prezzo leggermente più basso e può essere l’occasione giusta per acquistarlo risparmiando qualche euro. Andando più nello specifico possiamo notare come questo Samsung Galaxy S22 sia proposto ad un costo finale di 633,90 euro ed è il risultato di uno sconto del 6% applicato sul prezzo precedente di 676,09 euro.

Rilanciata un’offerta interessante a prezzo basso per il Samsung Galaxy S22 su Amazon oggi

Altra promozione, dunque, dopo quella del Black Friday da noi trattata. Un risparmio minimo che però può far sempre comodo in circostanze di questo tipo, quando si vuole acquistare un top di gamma di ultima generazione. Attualmente la disponibilità è immediata sul famoso sito di e-commerce ed il modello in offerta è quello che presenta una memoria interna da 128GB. La versione di questo Samsung Galaxy S22 è italiana, ma vediamo più nel dettaglio quali sono le caratteristiche tecniche di questo flagship targato Samsung.

Offerta Samsung Galaxy S22 5G, Cellulare Smartphone Android senza SIM 128GB... La più grande innovazione di sempre in uno smartphone Galaxy!²...

L’angolo di correzione dell’OIS è stato migliorato del 58% e...

Ritroviamo in primis un display Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici, è stato ideato appositamente per garantire un’elevata visibilità all’aperto, il display del cellulare Galaxy S22 5G assicura infatti una vista chiara anche in pieno giorno. Non bisogna poi sottovalutare il comparto fotografico, visto come ritroviamo ben 4 fotocamere posteriori, con quella principale da 50 megapixel e dotata di Super Clear Glass in grado di catturare più luce, più movimenti, più dettagli senza riflessi.

Grazie poi alla modalità Nightography si ha modo di avere scatti super anche di notte. Dal punto di vista hardware questo Samsung Galaxy S22 5G può contare su un processore da 4nm ottimizzato per machine learning disegna un passo da gigante nella tecnologia smartphone Galaxy. La batteria è da 3700 mAh in grado di ottimizzare al meglio i consumi ed è dotata di una ricarica ultra rapida. Insomma un dispositivo davvero top e che può essere acquistato ad un prezzo più conveniente.

