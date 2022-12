Tananai al Mediolanum Forum di Assago nel 2023 per una data-evento in programma per l’8 maggio. Lo annuncia il cantante stesso, ospite della semifinale di X Factor 2022.

Lo spettacolo segna anche il suo debutto nei palasport, a partire proprio dalla città di Milano. Ma non sarà l’unico appuntamento live del 2023 per Tananai, che negli scorsi mesi aveva già annunciato i concerti nei club. Si parte venerdì 5 maggio 2023 a Napoli, alla Casa della Musica; sabato 6 maggio 2023 sarà a Roma, all’Atlantico Live; mercoledì 10 maggio 2023 al Tuscany Hall di Firenze, sabato 13 maggio 2023 al Grand Teatro Geox di Padova e giovedì 18 maggio 2023 al Fabrique di Milano.

Tananai al Mediolanum Forum di Assago nel 2023: info biglietti

I biglietti per il concerto di Tananai al Mediolanum Forum di Assago nel 2023 saranno disponibili in prevendita nei prossimi giorni. Si attendono informazioni sulle date preciso di avvio delle prevendite.