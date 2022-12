In tanti si chiedono quando arriva la tredicesima anche per gli statali. Nel mese di dicembre i lavoratori attendono la tredicesima, ma non arriva a tutti durante gli stessi giorni, bisogna infatti fare una differenza tra pensionati, lavoratori privati e lavoratori pubblici. I datori di lavoro e l’Inps dovranno quindi procedere, nel mese di dicembre, ad accreditare la tredicesima mensilità. C’è però una regola ben precisa che bisogna assolutamente rispettare, questa mensilità ulteriore dovrà essere pagata prima delle festività natalizie.

Nuovi riscontri su quando arrive la tredicesima per gli statali nel 2022: le date aggiornate in Italia

Ulteriori risposte per il pubblico, dunque, dopo quelle di ieri sui pensionati. Di solito con questi soldi i lavoratori hanno modo di poter affrontare al meglio proprio il periodo di Natale che, dal punto di vista economico, risulta essere alquanto dispendioso. Vediamo a questo punto quali sono le date in cui i vari dipendenti, privati e pubblici, riceveranno la tredicesima. Per quanto riguarda i dipendenti del settore privato, la tredicesima viene versata il giorno 15 dicembre.

Ci sono casi in cui le aziende tendono ad anticipare lo stipendio di dicembre al 19 o 20 dicembre includendo al suo interno anche questa mensilità aggiuntiva di dicembre. Cosa accade invece nel settore statale? In questo caso la data di pagamento della tredicesima per gli statali è fissa e si parla di tre date di accredito a seconda del tipo di lavoro svolto. Il giorno 14 dicembre arriva la tredicesima per gli insegnanti delle scuole materne ed elementari; il 15 dicembre per il personale amministrato dalle direzioni provinciali del Tesoro con ruoli di spesa fissa; il 16 dicembre per il personale insegnante supplente temporaneo e per gli altri dipendenti pubblici.

Per quanto riguarda invece i pensionati la tredicesima verrà erogata il primo giorno del mese di dicembre, sia per coloro che ricevono tale somma tramite Poste Italiane e sia per coloro che si affidano invece alle banche. Chi si recherà agli uffici postali per riceverla in contanti dovrà rispettare la turnazione alfabetica. Infine è bene sapere come la tredicesima si calcola attraverso tale formula: “Retribuzione lorda mensile x numero di mesi lavorati/12” e corrisponde, in genere, ad un dodicesimo della retribuzione lorda annuale, che deve essere calcolata sui mesi effettivi di lavoro svolto. Dunque, ora sappiamo quando arriva la tredicesima anche per gli statali.

Continua a leggere su optimagazine.com