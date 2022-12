Una trasferta indubbiamente complicata, ma tanti tifosi già oggi si chiedono quando escono i biglietti di Milan-Inter per la Supercoppa italiana 2023. Al di là degli impegni che attendono le due squadre in campionato, con il big match tra i nerazzurri ed il Napoli alla ripresa delle ostilità in Serie A, senza dimenticare la sfida tra Milan e Roma pochi giorni dopo a San Siro (abbiamo già parlato dei ticket di quella partita), i pensieri sono già rivolti al derby di Supercoppa in queste ore.

Previsioni su quando escono i biglietti di Milan-Inter per la Supercoppa italiana 2023, in programma a gennaio

Essere presenti allo stadio per la sfida in questione non sarà semplice, ma a prescindere da questo al momento non si hanno ancora notizie certe su quando escono i biglietti di Milan-Inter per la Supercoppa italiana 2023. Il match è in programma mercoledì 18 gennaio al “King Fahd International Stadium” di Riyadh. Dunque, dopo la finale di San Siro tra la squadra di Inzaghi e la Juventus nella scorsa stagione, in questo caso si vola in Arabia Saudita con inizio alle ore 22.00 locali.

Questo vuol dire che si comincerà alle 20 in Italia, con diretta tv su Canale 5. Per quanto riguarda il quesito dei ticket, è altamente probabile che nel giro di una settimana, o al massimo dieci giorni, i due club forniscano tutte le informazioni del caso alle rispettive tifoserie, in modo da dare a tutti il tempo necessario per organizzare uno spostamento complicato.

Vi faremo sapere appena si avranno ulteriori notizie su quando escono i biglietti di Milan-Inter per la Supercoppa italiana 2023, fermo restando quanto abbiamo premesso nella giornata di oggi per chi intende volare in Arabia Saudita per seguire dal vivo questa partita. Del resto, la sfida promette spettacolo già da oggi.

