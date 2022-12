Enrico Montesano torna alla carica e chiede a gran voce il reintegro a Ballando con le Stelle. La finale si avvicina a grandi passi e l’attore non arretra di un passo tornando a chiedere che i suoi diritti vengano rispettati e che, dopo le doverose scuse rivolte a chi si è sentito offeso, possa tornare in pista in vista delle fasi finali, ma è davvero così semplice?

La spinta verso la richiesta arriva dalla curiosa scelta della Rai di produrre il film Comandante diretto da Edoardo De Angelis e con Pierfrancesco Favino nel ruolo di Salvatore Todaro, che della flottiglia X Mas fu Capitano di corvetta:

“Ho indossato una maglietta, durante le prove, recante simboli della Marina Militare Italiana assolutamente legale e legata a momenti non solo bui e dolorosi, ma anche gloriosi e meritevoli di essere celebrati; tanto che in occasione di avvenimenti ufficiali hanno sfilato e sfilano, alla presenza delle più alte cariche dello Stato. Ora la stessa Rai sta realizzando un film sulle eroiche gesta del comandante della X Mas, Salvatore Todaro… Chiedo formalmente alla Rai di tornare sui propri passi e di reintegrarmi nel programma”.

Enrico Montesano chiede di essere reintegrato per potersi spigare con il pubblico che lo ha seguito e che lo ha votato in queste settimane lasciando intendere che, in caso contrario, si potrebbe pensare anche ad un ‘accanimento ad personam’. Davvero qualcuno ha pensato bene di mandare in onda Montesano senza nascondere il simbolo della maglietta proprio per liberarsi di un concorrente scomodo? In una lettera aperta Montesano poi sottolinea:

“Sono stato condannato senza processo ed escluso senza possibilità di spiegare le mie ragioni. Un trattamento che non si riserva neanche agli assassini presi in flagranza di reato”

Ci sarà una risposta da parte di Milly Carlucci o della Rai?