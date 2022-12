I fan potranno incontrare Emma Marrone al cinema per assistere insieme alla cantante all’anteprima de Il Ritorno, il nuovo film di Stefano Chiantini.

Emma al cinema per incontrare i fan: l’elenco delle sale

Il film sarà nelle sale a partire dal 12 dicembre, ma la cantante salentina sarà presente alle proiezioni dell’anteprima per incontrare i fan che vorranno partecipare.

Emma Marrone ha annunciato il calendario delle proiezioni per invitare i fan. Ecco l’elenco completo:

1 dicembre – GENOVA Cinema Odeon, ore 21

2 dicembre – BERGAMO Cinema Conca Verde, ore 21

3 dicembre – PADOVA Cinema Porto Astra, ore 19:30

4 dicembre – TREVISO Edera, ore 17:15

4 dicembre – CONEGLIANO Cinergia, ore 18:30

5 dicembre – TORINO Cinema Ambrosio, ore 20:30

6 dicembre – FIRENZE Cinema Marconi, ore 21

“Vi aspetto, andate al cinema”, ha detto Emma Marrone ai fan in una storia pubblicata su Instagram.

Il Ritorno

Ne Il Ritorno di Stefano Chiantini, Emma Marrone interpreta Teresa, una donna della periferia laziale che viene incarcerata con l’accusa di omicidio dopo aver tentato di salvare le condizioni disperate in cui versa la sua famiglia, composta da un marito e da un figlio di un anno.

Teresa sconterà 10 anni di prigione e, una volta fuori, dovrà scontrarsi con la nuova realtà che la circonda. Il marito e il figlio hanno cambiato vita, e quello che dovrebbe essere il suo uomo che ora ha una nuova compagna.

Per Emma Marrone il 2022 è un anno di interessanti novità: per la prima volta è protagonista di un docufilm, Sbagliata Ascendente Leone, in cui celebra la sua carriera e si mette a nudo sia come artista che come persona. La sua interpretazione da protagonista nel film di Stefano Chiantini è la sua prima esperienza cinematografica.

