Apple sta inviando la notifica per il download iOS 16.1.2 su tutti gli iPhone supportati (da iPhone 8 in poi). L’aggiornamento è naturalmente un update minore ma che ha diversi obiettivi da non sottovalutare in questo momento. Nonostante l’attesa del firmware integrativo iOS 16.2, anche il corrente pacchetto andrà preso in considerazione e dunque subito installato.

Siamo a circa un mese di distanza dal rilascio di iOS 16.1.1. L’aggiornamento iOS 16.1.2 è un altro firmware poco ingombrante, ossia di circa 270 MB. Il poco peso non dovrebbe indurci nell’errore di non procedere all’adeguamento software. L’obiettivo primo e più importante dell’update è infatti quello di mantenere in assoluta sicurezza i dispositivi supportati, liberi da minacce di qualsiasi tipo.

Ma l’aggiornamento in esame oggi non comporta solo un passo in avanti lato sicurezza. Nelle note di rilascio del firmware iOS 16.1.2 si fa riferimento anche alla migliorata compatibilità con i gestori wireless. Ancora, è stato previsto un passo in avanti importante per gli ultimi modelli iPhone 14. Su questi ultimi, in effetti, è stata ottimizzata la funzione di rilevamento degli incidenti. Fino a questo momento, è capitato anche che la feature facesse partire chiamate di emergenza per impatti diversi da quelli di un vero tamponamento con le auto (come nel caso di utenti impegnati in qualche giro sulle montagne russe in qualche parco giochi).

Di certo siamo al cospetto dell’ultimo passaggio utile prima del rilascio dell’update iOS 16.2 per tutti. Dell’aggiornamento incrementale esistono già tre beta e due rilasci minori per la sicurezza distribuiti nell’ultimissima parte di novembre. Secondo più fonti, l’update finale dovrebbe essere pronto intorno al quindici di dicembre, giorno più o giorno meno. L’ultima fatica Apple porterà con sé alcune novità interessanti come quelle relative alla Dynamic Island degli iPhone 14 e si spera anche la risoluzione di alcuni problemi come il calo repentino della batteria per alcuni utenti.

