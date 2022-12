Tutti pazzi per Spotify Wrapped 2002, la funzione del servizio di streaming musicale che ci consente di avere tutte le statistiche per gli ascolti dell’anno che volge al termine. Da qualche ora, è possibile visualizzare il proprio Wrapped appunto, scoprendo molte cose della propria esperienza d’uso sull’app negli ultimi 11 mesi. Sarebbe un peccato non approfittare della possibilità di conoscere esattamente cosa abbiamo preferito dallo scorso 1 gennaio, magari anche stupendoci di qualche dettaglio dimenticato.

Per ottenere il proprio Spotify Wrapped la prima cosa da fare sarà entrare nell’app del servizio per iPhone o Android dal proprio smartphone. Una volta nella rispettiva Home, sotto le sezioni relative agli ultimi ascolti, sarà visibile proprio il riquadro che si riferisce all’ultima novità con le statistiche d’uso. Semplicemente selezionando l’apposita area sarà possibile, in soli pochi istanti, accedere ad un gran numero di informazioni.

Tra le informazioni a disposizione proprio con Spotify Wrapped ci sarà quella relativa al brano più ascoltato dell’anno, quello relativo alla playlist più gradita e ancora dei dettagli molto divertenti sulla tipologia di genere musicale fruita in ogni parte della giornata: di prima mattina, a pranzo, nel pomeriggio e infine di sera. Oltre ai dati relativi ai brani musicali in senso stretto, sempre grazie a Spotify Wrapped, sarà possibile anche godere della classifica relativa ai podcast più ascoltarti,sempre nel corso del 2022.

Il proprio Spotify Wrapped 2022 potrà essere anche condiviso attraverso i profili social di Facebook, Instagram e altri social. A fronte del successo di questa funzione già nota in passato e sempre attesa, c’è chi si chiede se esista un’alternativa identica o almeno simile per Amazon Music. Purtroppo è il caso di sottolineare come non esista nulla del genere, almeno per il momento, per chi per ascoltare musica ma anche podcast si affida solo ad Amazon.

