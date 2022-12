Ci saranno anche i Baustelle a Sanremo 2023? Il gruppo annuncia un tour in programma per la primavera del prossimo anno ma all’orizzonte manca un disco. Se sul finire del mese di novembre, i Baustelle annunciano il loro atteso ritorno dal vivo, sui palchi d’Italia, non è da escludere l’ipotesi della presentazione di un singolo sul palco del Teatro Ariston di Sanremo. E all’annuncio dei Campioni in gara mancano ormai solo pochi giorni.

Sarebbe un bel colpo per Amadeus la presenza dei Baustelle a Sanremo 2023, in gara tra i Big che a febbraio torneranno al Teatro Ariston. L’annuncio della tournée, a ridosso dell’annuncio dei Campioni, fa ben sperare. Mancano infatti comunicazioni a proposito del nuovo progetto discografico, sicuramente in fase di lavorazione.

La data di uscita, potrebbe essere prevista proprio per il mese di febbraio e l’annuncio del disco potrebbe arrivare quindi nelle prossime settimane, dopo i nomi dei Big che il direttore artistico svelerà in diretta al tg1.

Del resto, sarebbe impossibile ipotizzare l’avvio di una nuova tournée senza nuovo materiale inedito. La certezza è quindi che prima della prossima primavera, i Baustelle rilasceranno nuova musica. E quale migliore occasione per presentarla se non il Festival di Sanremo?