Puntata fondamentale a X Factor 2022: siamo giunti alla semifinale, ossia alla penultima puntata di questa edizione. 5 i concorrenti ancora in gara, Fedez è l’unico giudice a giungere alla semifinale con due concorrenti in gioco per il suo team. Ambra, Dargen D’Amico e Rkomi possono contare solo su un concorrente.

Cosa vedremo stasera a X Factor? Le assegnazioni della semifinale di X Factor 2022 sono note e i concorrenti si esibiranno in due manche diverse. La prima manche prevede la presentazione di un duetto con ospite, per un totale di 5 ospiti, uno per accompagnare ogni concorrente ancora in gara.

La seconda manche prevede esibizioni in solitaria da parte dei superstiti, che dovranno dare il meglio di sé per giungere alla finale di X Factor 2022 dell’8 dicembre al Mediolanum Forum di Assago. Alla fine della puntata, un altro concorrente lascerà il programma per lasciare spazio ai 4 finalisti che si daranno battaglia giovedì prossimo al Forum di Assago. Emergerà così il vincitore dell’edizione.

Ospiti del sesto live sono Tananai e Kae Tempest.

Le assegnazioni della semifinale di X Factor 2022

Nella seconda manche della semifinale di X Factor 2022, i concorrenti si giocheranno il tutto per tutto con una nuova serie di canzoni. Ad esibirsi saranno nuovamente tutti e 5, non ci sarà infatti un eliminato provvisorio dopo la prima manche dei duetti con ospite.

Beatrice Quinta porterà Teorema di Marco Ferradini; LINDA ha scelto Waves di Dean Lewis; gli OMINI si cimenteranno in Song 2 dei Blur; i SANTI FRANCESI hanno optato per When You Were Young dei The Killers; i Tropea faranno propria Qualcosa di grande dei Lunapop.