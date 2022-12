Qualora foste in cerca di un nuovo smartwatch del colosso di Cupertino e siete in dubbio se sceglierne uno piuttosto che un altro, noi vi consigliamo Apple Watch Series 8 con cassa in alluminio da 45mm e cinturino sport, nel fantastico colore Midnight (Mezzanotte). Il dispositivo è in offerta su Amazon con uno sconto dell’11% al prezzo di 489 euro (invece di 549 euro di listino). Il wearable è venduto e spedito dall’e-commerce steso e le spese di spedizioni sono gratuite e incluse nel prezzo per i clienti iscritti al servizio Prime. Il prodotto, inoltre, può essere acquistato scegliendo tra due modalità di pagamento: in un’unica soluzione oppure in 5 comode rate mensili di Amazon da 97,80 euro ognuna.

Andiamo a vedere insieme le principali caratteristiche di Apple Watch Series 8 (2022): il dispositivo presenta un display Retina LTPO OLED always-on edge-to-edge con luminosità fino a 1000 nit e quasi il 20% più ampio di Apple Watch SE. L’orologio intelligente presenta anche una corona digitale con feedback aptico, un altoparlante ed un microfono di seconda generazione. Il wereable è dotato di un sensore di temperatura, è resistente all’acqua fino a 5ATM ed alla polvere, monitora i livelli di ossigeno nel sangue (SpO2) e mostra notifiche in caso di frequenza cardiaca troppo alta, troppo bassa o di un ritmo irregolare. Non mancano a bordo funzioni avanzate per la sicurezza, come “Rilevamento cadute”, “SOS emergenze” e “Rilevamento incidenti”.

L’ Apple Watch Series 8, oggi in super offerta su Amazon, presenta un’app allenamento migliorata con parametri ancor più evoluti e nuovi metodi di fare sport; un’app bussola ridisegnata, con funzioni waypoint e “Torna sui tuoi passi”. Con questo orologio potrete calcolare quanto vi muovete ogni giorno e controllare i vostri progressi nell’app Fitness direttamente su iPhone. Inoltre, occorrono pochi tap per far partire chiamate, email e messaggi. Insomma, un dispositivo ricco di tante altre super funzioni da non farsi scappare.

Continua a leggere su optimagazine.com