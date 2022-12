Mi ero già collegato con ANTONELLO BRUNETTI, musicista decisamente unico che si è trasferito da anni a Londra. Mi ha inviato un suo nuovo video pubblicato come PRANA VOICE, “Flow”: 11 minuti di musica rilassante e immagini di mare, acqua, cascate che rafforzano ancora di più le frequenze 432 hz con cui lui compone e suona.

C’è una nuova generazione di Artisti che vive fuori da ogni sistema di discografia, classifica, radio, giornali, tv e sono proiettati nel mondo del futuro che sta piano piano nascendo, quello delle persone risvegliate. Non è un caso che, durante il collegamento in diretta a We Have a Dream, Antonello mi abbia detto di aver contattato Christian Delord (che oltre a comunicare con gli animali è un eccellente pianista) per collaborare insieme, magari a Londra.

In utile trascrivere la bellezza della conversazione che abbiamo avuto, guarda il video che ti ho allegato integrale e goditi, magari in cuffia o in un buon impianto HiFi, il lungo video di “Flow”

Ho chiesto ad Antonello di mandarmi una sua biografia. Eccola:

Antonello Brunetti è un cantautore e terapeuta olistico specializzato in Terapie Essene e Lettura dell’Aura (scuola di Anne Givaudan), Aromaterapia, Medicina Erboristica, Riflessologia Plantare e Massaggi.

Calabrese di origine, vive ormai da molti anni in Inghilterra (Londra), dove ha divulgato la conoscenza delle Terapie Essene svolgendo la sua attività di terapeuta e insegnante, oltre a quella di musicista, esibendosi live in moltissimi locali inglesi (tra cui l’Hard Rock Cafe London e il Proud Camden).

Dal 2011 ha pubblicato diversi album* sia in band che da solista, volgendo la sua ricerca musicale verso una dimensione più spirituale dell’essere. I suoi testi parlano di risveglio delle coscienze e di

apertura al cambiamento, con accordature particolari e a 432hz.

La sua voce è stata riconosciuta come una Healing Voice, una voce che cura.

Ha collaborato con molti artisti italiani e stranieri, prendendo però le distanze dalle offerte seppure allettanti del mainstream e del music business, rinunciando a proposte importanti pur di mantenere intatta l’autenticità del suo Essere e della sua Musica.

Avendo attraversato diversi problemi di salute nel corso degli anni, Antonello ha dedicato la sua ricerca personale a capire come gli squilibri emozionali e psicologici portino allo sviluppo delle malattie, quali sono le circostanze in cui la guarigione può avvenire, e quali i modi migliori per supportare le persone durante tutto questo processo, combinando diverse tecniche che lavorano su tutti i livelli dell’Essere (energetico, fisico, mentale, spirituale ed emozionale).

Unendo la sua esperienza musicale con i suoni curativi vibrazionali praticati nelle Terapie Essene, ha da poco pubblicato il nuovo progetto di musica olistica con il nome “PRANA VOICE”.

Grazie alle sue frequenze curative, questi brani hanno la capacità di lavorare su frequenze specifiche per armonizzare i nostri corpi (sottili e fisico). Il primo brano AWAKE (Gennaio 2022) può essere utilizzato infatti per pulire l’Aura e i luoghi dalle scorie accumulate, riconnettendoci col nostro sé superiore e le nostre percezioni sottili.

Il secondo brano uscito nel settembre 2022 FLOW (FLUIRE) lavora sull’elemento ACQUA, collegato al nostro 2° chakra, creatività ed espressione. Armonizza tutto ciò che è liquido nel nostro corpo (acqua, sangue, ormoni, linfa, ecc.), purificando le cellule da traumi e vecchi ricordi, lavando via i rifiuti energetici, portandoli ai chakra superiori e poi più su, agli esseri di Luce, per poi rientrare nel corpo fisico con un’energia rinnovata, pacifica e rigenerativa.

Dopo questi primi 2 singoli, il progetto PRANA VOICE si espanderà in un vero e proprio album (anche fisico) in uscita nel 2023.

Antonello è qui per offrire il suo piccolo contributo in questo momento di passaggio tra il vecchio mondo che crolla, e il nuovo mondo che si sta attualmente formando, imparando ad ascoltare e a stimolare il potenziale creativo e divino che viene dall’Anima, favorendo il processo di guarigione e cambiamento del pianeta Terra e dei suoi abitanti.

