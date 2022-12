Ci sono dei problemi di ricarica Iliad in questo giovedì 1 dicembre per quei clienti che tentano di effettuare la specifica operazione dal sito dell’operatore. Da qualche ora, in effetti, chi prova ad accreditare una qualsiasi somma sulla propria SIM telefonica, si scontra con l’effettiva difficoltà di procedere in tal senso. In merito alla questione, è stato appena racolto un feedback del vettore che non lascia spazio a dubbi sui lavori in corso.

Come tutti i clienti Iliad sanno, non esiste un’app del vettore e dunque qualsiasi operazione di gestione della propria SIM o utenza in generale deve essere eseguita via browser, accedendo alla propria area personale. In particolar modo oggi, è proprio da questa area riservata che non risulta possibile procedere con l’accredito un taglio di ricarica sul proprio numero, nonostante numerosi tentativi e pure provando ad eseguire la stessa operazione da dispositivi diversi.

Di contro agli attuali problemi di ricarica Iliad di scena quest’oggi, va detto che il team social del vettore afferma di aver preso in carico la segnalazione di errore. Un team tecnico sta lavorando all’anomalia che potrebbe dunque essere risolta anche nel giro di poco tempo. Nel frattempo che la procedura di ricarica via area personale è inibita, va ricordato che l’operazione potrà essere effettuata anche presso una Simbox o presso un punto Sisal, Lottomatica o Snaipay. Queste metodologie specifiche, in effetti, non mostrano alcun errore o problema.

Il consiglio utile per chi incorre nei problemi di ricarica Iliad in questa giornata è quello di attendere che la situazione ritorni alla normalità, magari ritentando l’operazione fra un paio d’ore. Per particolari urgenze relative alla propria casistica, resta attivo il numero di assistenza telefonico dell’operatore che risponde dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato e la domenica e nei festivi dalle 9 alle 20.

