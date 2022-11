Il colosso di Seul sta continuamente distribuendo l’aggiornamento con la patch di sicurezza di novembre 2022 a vari smartphone e tablet. Oggi l’azienda asiatica ha anche rilasciato il nuovo aggiornamento per i Samsung Galaxy A40 e Galaxy Tab S7 FE in alcuni Paesi europei.

Come riportato da ‘SamMobile‘, l’ultimo aggiornamento software per il Samsung Galaxy A40 viene fornito con la versione firmware A405FNXXU4CVK1. L’upgrade è attualmente disponibile in Italia, Portogallo, Romania, Spagna, Svizzera e Repubblica Ceca. Oltre alle vulnerabilità della sicurezza, l’aggiornamento potrebbe includere anche correzioni di bug generali e miglioramenti della stabilità. Il Samsung Galaxy Tab S7 FE, invece, riceve l’aggiornamento di sicurezza di novembre 2022 con la versione del firmware T736BXXS1BVK8. Il tablet sta attualmente ricevendo l’aggiornamento in Austria, Bulgaria, Francia, Germania, Ungheria, Italia, Paesi nordici, Polonia, Grecia, Lussemburgo, Portogallo, Romania, Slovenia, Europa sud-orientale, Slovacchia, Spagna, Regione baltica, Svizzera, Repubblica Ceca, Paesi Bassi e UK.

La patch di sicurezza di novembre 2022 corregge quasi quattro dozzine di vulnerabilità di sicurezza, con conseguente miglioramento della protezione personale. Per aggiornare i vostri Samsung Galaxy A40 e Galaxy Tab S7 FE al software più recente, potete seguire il percorso “Impostazioni > Info sul dispositivo > Aggiornamento software Scarica e installa”. Mentre il Samsung Galaxy A40 non è più idoneo per gli aggiornamenti del sistema operativo Android, il Galaxy Tab S7 FE dovrebbe ottenere la One UI 5.0 basata su Android 13, ma non l’ha ancora ricevuto. Una volta comparsa la notifica di avvenuta disponibilità dell’aggiornamento con la patch di sicurezza di novembre 2022, non procedete all’installazione se la percentuale di carica residua non è superiore al 50%. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

