Mercoledì su Netflix è la serie tv più vista sulla piattaforma. Secondo gli ultimi report, lo show diretto da Tim Burton, con protagonista Jenna Ortega nei panni di Mercoledì Addams è in cima alla classifica dei dieci titoli più visualizzati. Nella settimana dal 21 al 27 novembre, Mercoledì ha registrato 341,2 milioni di ore visualizzate, dopo il lancio del 23 novembre, ed è la serie in lingua inglese più vista.

Secondo i dati dello streamer, Mercoledì su Netflix ha superato i numeri di Stranger Things 4 (che deteneva in precedenza il record di 335,01 milioni di ore visualizzate, contate durante la settimana dal 30 maggio al 5 giugno). Più di 50 milioni di famiglie americane hanno visto la serie di Tim Burton da quando è stata lanciata poco meno di una settimana fa.

1899 rimane al secondo posto nella lista delle serie tv in lingua inglese nella sua prima settimana dal debutto, con 87,89 milioni di ore visualizzate. La stagione 5 di The Crown è scesa al numero 3 della lista con 42,36 milioni di ore visualizzate.

Seguono: la terza e ultima stagione di Dead to Me, che ha raccolto 33,3 milioni di ore visualizzate; le stagioni 4, 1 e 3 di Manifest occupano rispettivamente il quinto, il sesto e l’ottavo posto della lista. La docuserie Pepsi, Where’s My Jet? si piazza al settimo posto con 14,16 milioni di ore visualizzate. La nona posizione è occupata dalla seconda stagione di Warrior Nun, con all’attivo 11,97 milioni di ore visualizzate. Completa questa classifica la prima stagione di Dead to Me, che si piazza al decimo e ultimo posto con 11,94 milioni di ore visualizzate.

Mercoledì su Netflix non è ancora stata rinnovata per una seconda stagione. Dato il successo sulla piattaforma (e anche sui social), non tarderà ad arrivare un annuncio.

