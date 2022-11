Nelle Parole Degli Altri di Gregorio Sanchez è il primo EP di un doppio volume dopo il successo dell’esordio discografico Dall’Altra Parte Del Mondo.

Con questi 4 brani il cantautore bolognese, come il titolo suggerisce, propone una lettura sul mondo delle parole non inteso secondo lo schema con cui Carmelo Bene diede una lezione nel 1994 dal Teatro Parioli al pubblico del Maurizio Costanzo Show, quando disse che dobbiamo tutti prendere più confidenza con le parole, non con “la parola”, per essere meno chiacchierati. Nella visione di Gregorio Sanchez, noi esistiamo nelle parole degli altri ben prima di nascere.

“Prima di nascere, esistevamo nelle parole dei nostri genitori”, questa è la frase che il cantautore racconta di aver letto un giorno su un muro di Bologna e che l’ha spinto, ora, a creare un concept su ciò che ha capito dopo aver letto quel virgolettato: “Il pensiero che le parole potessero piegare il tempo ha iniziato a spiralizzare e inquietarmi, fino a diventare prima un testo, poi un album”.

Il risultato è tutto nel mondo che incontriamo in Nelle Parole Degli Altri di Gregorio Sanchez. Un pianeta di synth, arpeggi e atmosfere che passano dal gioco alla trascendenza, con il risultato di un viaggio cosmico in cui le parole – appunto – e i suoi sono l’astronave a bordo della quale visitiamo il vissuto e il vivente del songwriter.

L’EP è prodotto da Golden Years (al secolo Pietro Paoletti), che ha collaborato con il cantautore anche nell’album d’esordio. Nelle Parole Degli Altri ci mostra ogni sfumatura dell’artista, da quella più sofferta a quella più frenetica. L’EP è disponibile su tutte le piattaforme di streaming.

Gregorio Sanchez è nato a Bologna e ha studiato al Conservatorio, prima di scoprire OK Computer dei Radiohead e il mondo dell’home recording. Il suo primo singolo è Dopo Marte, uscito nel 2019 per Garrincha Dischi.

