In attesa che riprenda la seconda parte del campionato di Serie A, in pausa per i Mondiali di Qatar 2022, si fanno sempre più insistenti le voci riguardanti il calciomercato invernale del Napoli. Stando a quanto riportato dall’edizione di oggi, mercoledì 30 novembre, di Tuttosport, in vista della sessione di gennaio Davide Frattesi potrebbe arrivare ai piedi del Vesuvio. Il dirigente sportivo Cristiano Giuntoli vuole regalare il talentuoso centrocampista, attualmente in forza al Sassuolo, ai tifosi azzurri e al tecnico Luciano Spalletti. Si tratterebbe di un super colpo che andrebbe messo a segno per rinforzare il reparto (soprattutto se partisse Demme) e continuare a lottare sia per la corsa Scudetto sia in Champions League.

Dalle pagine del quotidiano sportivo torinese si può leggere che il Napoli potrebbe riprendere il campionato con un Frattesi in più in rosa: malgrado la valutazione che il Sassuolo ha attribuito al centrocampista italiano, ossia non meno di 25 milioni di euro, il 23enne romano si conferma in vetta alla lista dei desideri del club partenopeo. Non solo il talento neroverde, visto che tra i primi nomi in lista sul taccuino di Giuntoli vi è anche un altro talento, quello di Lazar Samardžić, calciatore tedesco di origini serbe ed attuale centrocampista dell’Udinese.

Ad ogni modo, però, il Napoli del presidente Aurelio De Laurentiis dovrà tenere conto che Frattesi ha come preferenza un altro club, ovvero la Roma di Mourinho. Tuttavia, la società giallorossa non pare intenzionata a muoversi sul mercato ed a spendere una cifra di 25 milioni. In attesa di ulteriori sviluppi, il club azzurro sta lavorando a rinnovi importanti come quello di Di Lorenzo, Rrahmani e Lobotka, rivisiterà i contratti del gioiello georgiano Kvaratskhelia e del muro Kim Min-jae, trattando anche le possibili cessioni di Juan Jesus e Diego Demme.

