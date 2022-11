Il 2023 sarà l’anno dei Pantera a Bologna. La bomba è stata sganciata oggi, mercoledì 30 novembre, e per i fan della band di Phil Anselmo è un sogno che si avvera.

I Pantera a Bologna nel 2023: la data e i biglietti in prevendita

Con i Pantera a Bologna nel 2023 si arricchisce la line-up del festival The Return Of The Gods, che dopo Milano sbarca nel capoluogo emiliano. Il calendario completo del festival verrà comunicato prossimamente.

Il concerto dei Pantera a Bologna nel 2023 si terrà domenica 2 luglio presso l’Arena Parco Nord di via Stalingrado 81. I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 10 di giovedì 1° dicembre. I cancelli apriranno alle ore 12 e i concerti inizieranno alle 13:30.

In scaletta, inevitabilmente, i Pantera riproporranno i più grandi successi degli anni d’oro della formazione, quando il chitarrista Dimebag Darrell e il batterista Vinnie Paul contribuirono alla creazione del suono granitico che ha sempre distinto la band statunitense nella scena metal mondiale.

I nuovi Pantera

Il tour For The Brothers, For The Fans, For Legacy vedrà i Pantera in una nuova formazione. Alla voce l’insostituibile Phil Anselmo, al basso Rex Brown e alla chitarra Zakk Wylde, già chitarrista di Ozzy Osbourne e dei Black Label Society. Alla batteria, invece, ci sarà Charlie Benante già militante negli Anthrax.

Come suggerisce il nome del tour, i Pantera tornano sul palco per ricordare i grandi assenti (Darrell e Paul) e per premiare l’amore dei fan, un’intera generazione nata da dischi monumentali come Cowboys From Hell (1990), Vulgar Display Of Power (1992) e Far Beyond Driven (1994) trainati da singoli entrati nella storia come This Love, Cemetery Gates, Walk e Domination.

Il concerto dei Pantera a Bologna nel 2023 sarà dunque un’occasione per viaggiare nel tempo, in una decade in cui il mondo del metal era abitato da band che ancora oggi influenzano i nuovi artisti.

