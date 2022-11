Le aspirapolveri senza filo sono indispensabili in casa (abbiamo selezionato in questo articolo i 5 migliori modelli per rapporto qualità/prezzo), ma anche fuori, in macchina soprattutto, ce ne sarebbe un gran bisogno, soprattutto per quelli che sono soliti portare a spasso i propri amici a quattro zampe. Adesso siamo pronti per elencarvi le 5 migliori aspirapolvere portatili senza filo, da poter portare sempre con voi, anche nei luoghi più impensati.

Chuboor Aspirabriciole

Partiamo da una versione base, dotato di design multifunzione 3 in 1, leggero e maneggevole. Questo pratico aspirabriciole senza fili, che include ben 3 accessori, pesa appena 600gr. ed è provvisto di un motore ad alte prestazioni (fino a 6500 Pa con potenza di 70W) e di una batteria ricaricabile 3x2000mAh (autonomia di 25 minuti). C’è da dire che l’apparecchio è anche molto silenzioso (livello di inferiore al di sotto dei 68 dB) e per questo adatto a qualsiasi ambiente si intenda pulire. Il prezzo è di 39,99 euro.

Chuboor Aspirabriciole, Aspirapolvere Portatile 6500Pa Aspirapolvere... ✨【Design Multifunzione 3 in 1 & Leggero e Conveniente】Questo...

🙌【Potente Aspirazione & Basso Rumore】Questo aspirabriciole di...

LOMUG Aspirapolvere Portatile Senza Fili

Saliamo un po’ di livello con quest’altro modello (potenza di 90000 PA, in grado di filtrare i peli di animali, lanugine, polvere, briciole e sporco in generale): la luce LED di cui è dotata illuminerà gli angoli più nascosti, anche grazie ai 3 ugelli inclusi nella confezione. La ricarica rapida consente una carica completa dopo circa 2 ore e mezza, con un’autonomia di 25 minuti. Il prezzo è di 49,99 euro.

Offerta LOMUG Aspirapolvere Portatile Senza Fili Potente 9000pa,... 🎁 [Aspirabriciole Senza Fili 9000PA]: Con un motore ad alte...

🎁 [Aspirapolvere Potente con luce LED]: questo Aspirapolvere...

ThiEYE Aspirabriciole Senza Fili

La potenza qui aumenta: 10000 PA, motore da 100W, rimozione di sporco e polvere fino a 0,1 micron, rumore al di sotto dei 70 dB, batterie agli ioni di litio da 2000mAhx3 (autonomia di 25 minuti e ricarica completa in 4, 5 ore). Non manca la luce LED per raggiungere gli angoli; nella confezione troverete 2 accessori, molto pratici da montare e smontare. Comodo anche il vassoio di rimozione dello sporco dalla capacità di 500 ml. Il prezzo è di 69,99 euro.

Offerta BLACK+DECKER DVC320B21-QW Aspirabriciole senza Fili Portatile 12V,... Motore digitale che fornisce potenza e una buona autonomia: goditi una...

Design minimale e funzionale con elevate prestazioni (fino a 35 aw)

Aspirabriciole Senza Fili All-in-One

Non c’è molto da dire su questo incredibile apparecchio: potenza di 17000 PA, motore da 170W, autonomia di 30 minuti, design 5 in 1, batteria da 3000mAh, luce a LED da 25000Lm, rumorosità praticamente nulla (meno di 65 dB), stazione di ricarica e caricabatterie di tipo C, in grado di trasformarsi in una scopa elettrica per uso interno all’occorrenza). Il prezzo è di 119,99 euro.