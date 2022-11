Sono stati annunciati i duetti della semifinale di X Factor 2022. Giovedì 1 dicembre su Sky Uno, i 5 concorrenti rimasti in gioco duetteranno ognuno con un ospite diverso e si giocheranno la possibilità di accedere alla finale di X Factor 2022. Alla finale al Mediolanum Forum di Assago, dell’8 dicembre 2022, approderanno in 4, dopo l’ultima eliminazione della semifinale.

Fedez è l’unico dei giudici a poter contare su due concorrenti ancora in gioco per la sua squadra. Dargen D’Amico, Rkomi e Ambra Angiolini ne hanno solo uno.

Sono Linda, Santi Francesi, Beatrice Quinta, Omini e Tropea coloro che disputeranno la semifinale di X Factor 2022. Tra loro si nasconde l’ultimo eliminato dell’edizione ma anche il vincitore.

La semifinale vedrà i cantanti impegnati in due manche di cover.

La prima sarà costituita da cinque duetti con altrettanti ospiti speciali. Beatrice Quinta duetterà con Morgan; Linda si esibirà con Federico Zampaglione, gli Omini canteranno insieme ai Baustelle che per la prima volta tornano insieme sullo stesso palco dopo una pausa lunga 4 anni.

I Santi Francesi saranno accompagnati dai Coma Cose, i Tropea calcheranno il palco con Donatella Rettore.

Per i concorrenti di X Factor 2022 sarà l’ultima esibizione sul palco del Teatro Repower di Milano prima dell’ultima performance nella finalissima al Forum di Assago.

Gli ospiti della semifinale di X Factor 2022

Sul fronte degli ospiti, non è ancora tutto. Non solo i 5 artisti attesi per i duetti della semifinale di X Factor 2022 ma anche altri due super ospiti attesi per esibizioni in diretta. Ospiti del sesto live sono Tananai e Kae Tempest. Non si esibiranno con i concorrenti del talent show ma presenteranno i rispettivi nuovi progetti.

I Live Show di X Factor 2022 sono ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibili on demand e visibili su Sky Go; il mercoledì successivo al primo on air sono poi proposti in prima serata su TV8.