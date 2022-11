Sono stati annunciati i concerti dei Baustelle nel 2023. Francesco Bianconi, Claudio Brasini e Rachele Bastreghi tornano dal vivo per 5 appuntamenti che si terranno nel mese di maggio del prossimo anno.

Si parte il 2 maggio da Firenze, Tuscany Hall, il 3 maggio i Baustelle si spostano a Roma all’Atlantico. Suoneranno il 5 maggio a Bologna all’Estragon, il 6 maggio a Venaria Reale (TO) al Teatro della Concordia e il 9 maggio a Milano all’Alcatraz.

I biglietti per i concerti dei Baustelle nel 2023 saranno disponibili in prevendita da giovedì 1 dicembre alle ore 14:00 online su TicketOne. I biglietti saranno poi acquistabili in tutti i punti vendita autorizzati da martedì 6 dicembre alle ore 11:00.

I concerti dei Baustelle nel 2023

Martedì 2 maggio 2023 – Firenze @ Tuscany Hall

Mercoledì 3 maggio 2023 – Roma @ Atlantico

Venerdì 5 maggio 2023 – Bologna @ Estragon

Sabato 6 maggio 2023 – Venaria Reale (TO) @ Teatro della Concordia

Martedì 9 maggio 2023 – Milano @ Alcatraz

Il nuovo album dei Baustelle

Il 2023 segna anche il ritorno dei Baustelle sulla scena discografica con un nuovo album di inediti, del quale al momento non sono stati comunicati dettagli né date di uscita. Il gruppo ha firmato un contratto discografico con BMG, etichetta con la quale rilascerà il nuovo progetto discografico. Nelle ultime ore qualche novità ha raggiunto il web attraverso i canali social ufficiali del gruppo che presenta una nuova immagine e un nuovo logo.

E attenzione perché per i Baustelle, tra album e tour, potrebbero aprirsi le porta del Festival di Sanremo!