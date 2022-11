Ascolti a rischio per Mattino5? Per la bella Federica Panicucci è in arrivo una prova molto complicata da affrontare se fino a questo momento ne è uscita vincente con il suo mix di attualità, cronaca, politica e spettacolo, cosa accadrà quando dall’altra parte ci sarà la furia Fiorello? Quello che gioca a favore di Mattino5 e dei suoi ascolti record è il fatto che il morning show di Fiorello sarà già terminato quando il suo programma andrà in onda ma l’arrivo del mattatore su Rai2 potrebbe un po’ fare da traino alle trasmissioni Rai a discapito di quelle Mediaset.

Dal 5 dicembre nel box di plexiglass, fuori da via Asiago, Fiorello condurrà Viva Rai 2 (in onda anche su Raiplay, Radiodue, Radiotuttaitaliana, Radioplay sound), poi in replica la notte su Rai1 e il primo ospite sarà proprio l’amico Amadeus che, a sua volta, sembra lo ospiterà poi a Sanremo 2023 come di consueto. Fiorello sa bene che gli ascolti su Rai2 a quell’ora sono catastrofici ma sa bene anche che basterà un minimo per diventare il re della fascia oraria di prima mattina o di quella notturna quando il suo show andrà in replica su Rai1.

Al momento rimarranno al sicuro, o almeno si spera, gli ascolti di Federica Panicucci e il suo Mattino5 ma anche quelli di UnoMattina. Fiorello dovrebbe andare in onda con Viva Rai2 per sei mesi ma naturalmente strada facendo tutto potrà cambiare, dipenderà molto dagli ascolti e da quello che succederà agli altri programmi Rai, per ora lo showman ha ammesso la sua ‘paura’: “L’ansia da prestazione ce l’ho da sempre, certe volte è puro terrore… Abbiamo fatto Aspettando Viva… che è andato bene, la mia paura è che ‘l’aspettando’ sia più divertente che ‘l’aspettato'”.