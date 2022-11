A chi attende da tempo la versione ufficiale e definitiva di WhatsApp per tablet farà piacere sapere che un nuovo significativo passo in avanti è stato compiuto proprio in questa direzione. L’ultima beta Android 2.22.25.8 introduce infatti un elemento da sottovalutare: un banner che attesta la possibilità di usufruire del servizio.

Per essere più chiari, i nostri lettori sono invitati a visionare l’immagine di apertura articolo. Quest’ultima è stata condivisa dall’informatore WABetaInfo e mostra la schermata iniziale del servizio di messaggistica. Prima dell’elenco delle ultime chat utilizzate, compare ora proprio il banner con il riferimento all’app WhatsApp per tablet. L’annuncio parla direttamente all’utente, chiedendogli se possiede un tablet Android e poi informandolo che lo specifico servizio è disponibile per i primi beta tester. Attraverso un link, poi, è possibile ottenere ulteriori informazioni al riguardo per l’utilizzo del servizio.

Siamo nell’ambiente test della beta Android ma la comparsa del banner per la versione dell’app WhatsApp per tablet ci suggerisce molto. In effetti, i lavori degli sviluppatori potrebbero essere ora giunti a buon punto per garantire l’arrivo della funzione per tutti e in maniera definitiva e non più sperimentale. I tempi di rilascio della novità, come al solito, non possono che essere ancora incerti. Giunti a fine anno, ci si aspetterebbe un lancio della funzione con l’inizio del 2023.

Non si può dire che le novità del servizio di messaggistica siano poche, negli ultimi tempi. In effetti, proprio nel mese che sta per concludersi, abbiamo assistito alla diffusione globale dei sondaggi in chat e delle community, due implementazioni davvero interessanti. Ora, l’arrivo dell’app WhatsApp per tablet sarà un altro passaggio fondamentale e di certo molto utile per l’utenza finale. Potrebbe essere necessario oramai attendere solo qualche settimana ma non ci sono più dubbi sul prossimo passo in avanti, compiuto a livello globale.

