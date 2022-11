Omicidi a Sandhamn riparte su Giallo dal 30 novembre con i nuovi episodi dell’ottava stagione in prima assoluta. Creata da Alexandre de Seguins e Laurent Burtin, la serie svedese va in onda in patria sul canale TV4 dal 2010. La storia segue le indagini dell’ispettore Thomas Andreasson, tornato sull’isola natale Sandhamn, nell’arcipelago di Stoccolma per seguire un caso di omicidio; qui ritrova una sua vecchia compagna di scuola, Nora. Il personaggio di Thomas Andreasson verrà sostituito poi dal detective Alexander dalla settima stagione, a capo del distretto di polizia di Nacka, che controlla le isole di Sandhamn. Come tutte le estati, l’arcipelago al largo di Stoccolma è invaso da studenti, turisti e curiosi che affollano la spiaggia, ma tra loro si nasconde sempre un improbabile assassino.

Il crime ha la particolarità di avere ogni stagione di tre episodi che corrisponde a uno dei romanzi della serie. Dalla sesta stagione, la serie è composta da 4 episodi di 90 minuti (spesso suddivisi in 2 parti da 45 minuti).

L’episodio che andrà in onda stasera si intitola Angelica. Ecco la sinossi:

Alexander e Stenmark arrestano un ladro, Sylvester, nel bel mezzo di un’irruzione. Durante l’interrogatorio, si rifiuta di dire qualsiasi cosa fino a quando non gli viene permesso di parlare con il pubblico ministero incaricato delle indagini, Nora. Il corpo di Angelica viene ritrovato per caso in un cantiere edile. Il DNA alieno è stato trovato sul suo corpo. Quando Alexander racconta a Stenmark del ritrovamento, Stenmark ammette di essere profondamente innamorato di Angelica e che probabilmente il DNA è il suo.

Nel cast di Omicidi a Sandhamn su Giallo troviamo Alexandra Rapaport nei panni di Nora; Nicolai Cleve Broch è Alexander; Shirin Golchin è Miriam; Gustaf Hammarsten è Bengt-Olof Stenmark; Ping Mon H. Wallén è Anna; Kassel Ulving è Tor; Jonas Malmsjö è Henrik; e Ing-Marie Carlsson nel ruolo di Berit.

L’appuntamento con Omicidi a Sandhamn su Giallo è per stasera alle 21:10.

