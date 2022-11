Nelle ultime ore sono giunti interessanti dettagli sul design frontale del nuovo Xiaomi 13, flagship del produttore cinese che toglierà i veli il prossimo 1 dicembre in Cina. Il top di gamma, infatti, mostrerà un display flat (piatto) con angoli squadrati ma anch’essi piatti. Di recente, sono apparse in Rete diverse indiscrezioni sui nuovi dispositivi Xiaomi, ma questa volta, una fonte credibile proveniente dalla Cina ha condiviso un’immagine rendering piuttosto realistica su quello che sarà il design frontale del prossimo modello Xiaomi 13. L’immagine in questione è stata postata su Weibo dal profilo ufficiale AIUV Planet, famoso produttore di custodie per smartphone in Cina. Andiamo a vedere i dettagli emersi.

Il nuovo Xiaomi 13, come mostra l’immagine, pare sfoggiare un display AMOLED con angoli piatti con un foro posto al centro sulla parte superiore dello schermo, che ospita la fotocamera frontale. Oltre allo schermo piatto, adesso anche il telaio in alluminio sembri sfoggiare lati piatti. Qualora l’immagine di rendering dovesse poi verificarsi esatta, il prossimo top di gamma Xiaomi mostrerà un grande cambiamento dal punto di vista del design rispetto al suo predecessore dello scorso anno, debuttato sul mercato con un display AMOLED a 120Hz e lati curvi per favorire la presa. Inoltre, dall’immagine si può notare anche la presenza di due speaker, di cui uno posto nella parte superiore del display; mentre il pulsante di accensione e i pulsanti del volume saranno posizionati sul lato destro del dispositivo.

Non solo lo standard Xiaomi 13, ma la serie dovrebbe includere anche altri due membri alla famiglia, ossia Xiaomi 13 Pro e Xiaomi 13 Ultra. Questi due dispositivi dovrebbero sfoggiare display ancora più top con un design curvo senza cornice, insieme a un sistema di fotocamere più potente che può dare filo da torcere ad altri brand premium sul mercato. Sotto la scocca, infine, potremmo trovare il potente e nuovo processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 2, introdotto con i core CPU A715 e A510R1 maggiormente efficienti dal punto di vista energetico ed una batteria con prestazioni migliori.

Continua a leggere su optimagazine.com