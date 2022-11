Si era parlato della possibilità di modificare sostanzialmente il tetto minimo di spesa per l’obbligo del POS già nella precedente bozza della manovra di bilancio (trovate tutto scritto in questo articolo di qualche giorno fa), adesso nuovamente cambiato: come riportato da ‘adnkronos.com‘, si passa dai precedenti 30 agli attuali 60 euro, il nuovo presunto limite in base al quale gli esercenti saranno costretti ad accettare pagamenti digitali senza subire sanzioni. Decade anche lo stop dei 180 giorni alle multe già inoltrate a quanto non avevano rispettato l’obbligo precedente. Aumenta, invece, il tetto dei pagamenti in contanti, che passerà, a partire da gennaio 2023, da 1000 a 5000 euro.

C’è chi si è detto contrario alle nuove disposizioni, convinti del fatto che spingere per il pagamento in contanti possa favorire l’evasione fiscale, e chi, al contrario, come nel caso di Unimpresa (confederazione generale delle imprese), giudica positivamente il risvolto pensando alle tasche dei piccoli commercianti. La nuova Legge di Bilancio dovrà essere approvata entro il 31 dicembre 2022, cui poi seguirà la relativa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e la sua effettività dal gennaio 2023. In ogni caso, la questione legata al limite minimo dei 60 euro per l’uso del POS pare stia infastidendo parecchi: infatti, da Palazzo Chigi fanno sapere che l’argomento è attualmente in discussione in Commissione Europea, da cui dipenderà il prosieguo dell’iter della Legge di Bilancio.

Resta da capire quali decisioni saranno prese da qui ai prossimi giorni, visto che, come appena detto, la bozza è ancora suscettibile di modifiche da parte di chi di dovere.

