Come condiviso solo qualche ora fa, il Samsung Galaxy S23 Ultra (insieme ai modelli S23 e S23 Plus) dovrebbe essere presentato solo nella primissima parte di febbraio. Eppure, proprio del dispositivo top premium abbiamo già degli importanti dettagli a disposizione. Il noto informatore Ice Universe ha infatti parlato di alcuni plus che dovrebbe avere la fotocamera principale del modello top di gamma, non lasciando nulla al caso.

Proprio per il Samsung Galaxy S23 è confermato l’utilizzo del sensore principale da 200 MP che garantirà un numero maggiore di dettagli e naturalmente contribuirà ad eliminare il “rumore” per specifici scatti in condizioni particolari. Proprio in quest’ottica, le foto in notturna miglioreranno tantissimo secondo quanto indicato proprio da Ice Universe. Questa sarebbe una delle sfide più importanti per il dispositivo.

Sempre il noto e autorevole informatore fornisce altre informazioni. In riferimento al sensore da 12 MP, Ice Universe riferisce che gli scatti diurni dovrebbero migliorare sensibilmente nella qualità dei dettagli ma anche nella resa dei colori. Tra le indiscrezioni appena fornite, non sono mancate neanche quelle relative al teleobiettivo e dunque alle performance dello zoom. La modalità 10x sarebbe decisamente migliorata e delle favorevoli implementazioni ci sarebbero anche per il 20x, 30x e persino 100x. In questo ambito, un ruolo sempre più importante sarà svolto dall’intelligenza artificiale. L’intervento dell’IA contribuirà non solo a migliorare sensibilmente gli scatti ma anche a renderli più naturali.

Non ci sono particolari dubbi sul fatto che quanto riportato da Ice Universe sia abbastanza certo. La sua autorevolezze nelacampo delle indiscrezioni pre-lancio ci fa credere che quanto vedremo a febbraio per la fotocamera del top di gamma assoluto della nuova serie sia abbastanza in linea con quanto appena condiviso. Quelli commentati oggi non saranno di certo gli unici dettagli in anteprima della prossima serie Galaxy S23: le prossime settimane ci regaleranno di certo altri succulenti rumor.

