Tutto è pronto per il giro di boa in Con l’Aiuto del Cielo, la serie tv che sta tenendo impegnato il pubblico di Canale5 tra una puntata del Grande Fratello vip e una partita dei Mondiali del Qatar. La serie tornerà la prossima settimana, il 6 dicembre, con una nuova puntata, la terza delle sei previste in questa prima stagione, dal titolo Un miracolo inaspettato in cui la professoressa Nathalie Josserand verrà trovata morta in un’aula magna dell’Università Paul-Valéry di Montpellier. Il primo sospettato è David Crosnier, 35 anni e assistente professore, ma che fine ha fatto l’arma del delitto?

Prima di capire come andrà a finire la storia in onda la prossima settimana, il 6 dicembre, nel prime time di Canale5, la serie Con l’aiuto dal Cielo tornerà in onda questa sera per regalare ai fan un’altra indagine. Le anticipazioni rivelano che nelle Cevenne, Jonas, capo di un campo scout, viene trovato morto in un tempio protestante, con una siringa in mano mentre tutti pensano subito ad un’overdose, tutto cambia quando si rivela essere un omicidio a tutti gli effetti.

Toccherà al capitano Elli Talleb prendere in mano le indagini associandosi, non senza sorpresa, al nuovo esperto di criminologia della regione: fratello Clément Desmoulin, appena laureato in psicocriminologia. il protagonista ha esteso il suo noviziato e vede le sue esperienze fuori dal monastero come una prova del suo impegno spirituale, riuscirà a portare a termine le indagini?

Con l’Aiuto dal Cielo andrà in onda ancora per tutto il mese di dicembre tenendoci compagnia il 13, il 20 e il 27 del mese, salvo cambiamenti in corsa o, magari, una programmazione doppia in un’unica settimana.