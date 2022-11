Sbagliata Ascendente Leone di Emma Marrone è già un inno generazionale. Questo, almeno, è ciò che si respira dal tenore dei commenti dei fan che da oggi, martedì 29 novembre, si sono precipitati su Amazon Prime Video per divorare il primo docufilm della cantante salentina.

Tutto era già chiaro dalle premesse: Sbagliata Ascendente Leone racconta, infatti, tutto ciò che fa parte del mondo di Emma, dall’infanzia alle folle oceaniche di fan che la adorano da sotto il palco. Nel suo cuore Loredana Bertè, presente tra le immagini del film, ma soprattutto suo padre Rosario, scomparso poco prima che terminassero i lavori. Emma si definisce “dalla parte sbagliata”, e non manca dal dire la sua sui temi dell’attualità e sulla musica in generale.

Il viaggio, tuttavia, è soprattutto nel suo “io” che Emma presenta senza sfumature. Lo fa, la cantante salentina, anche con l’inedito che prende il titolo dal docufilm e scritto apposta per quest’opera. Emma, del resto, lo aveva già spoilerato quando aveva lanciato il trailer ufficiale.

Sbagliata Ascendente Leone di Emma Marrone è un brano energico in cui l’artista vive due momenti: quello in cui si racconta e quello in cui diventa uno specchio per chi ascolta il suo pezzo. “Ho voglia di fare qualcosa solo per me”, canta nell’incipit per poi buttarsi in momenti di debolezza e coraggio, ingredienti che raccontano l’importanza dell’affermazione di sé al di là di ogni giudizio esterno.

Siamo anche i nostri difetti: lo ripetiamo da sempre, ma non tutte le volte riusciamo ad accettarlo. Emma Marrone lo ribadisce su un arrangiamento che mette insieme il pop mediterraneo più verace, la canzone italiana e una piccola scintilla di rock.

Testo

Mi sento leggera, leggera,

ho voglia di fare qualcosa,

solo per me

la borsa le chiavi di casa,

la strada si veste di seta

e scivolo, scivolo, scivolo, Anche se hai cambiato sapore

e il vino ha perso colore

ogni sbaglio ha un valore

io conserverò un diamante al posto del cuore

la somma di ogni mio errore

non me ne frega niente se sto

troppo ferma mentre passa il tempo

io voglio vivere solo d’istinto

e no, non è facile da sopportare

la somma di ogni mio errore

sbagliata ascendente leone Riempire le valigie con ciò che mi manca

con l’esperienza e qualche storia distrutta,

mi lascio andare alla velocità della corrente

che mi porta fino a sentirmi leggera leggera,

ho voglia di fare qualcosa solo per me

la strada si veste di seta

e scivolo, scivolo, scivolo, Anche se hai cambiato sapore

e il vino ha perso colore

ogni sbaglio ha un valore

io conserverò un diamante al posto del cuore

la somma di ogni mio errore

non me ne frega niente se sto

troppo ferma mentre passa il tempo

io voglio vivere solo d’istinto

e no, non è facile da sopportare

la somma di ogni mio errore

sbagliata ascendente leone Vivo fino in fondo, sono dentro le canzoni

le parole sono lame però so che mi perdoni,

dove c’è la luce a volte arriva il buio

e resta anche il silenzio,

nelle cose lasciate a metà,

la mia vita è una stronza che va

e che scivola, scivola, scivola Anche se hai cambiato sapore

e il vino ha perso colore

ogni sbaglio ha un valore

io conserverò un diamante al posto del cuore

la somma di ogni mio errore

non me ne frega niente se sto

troppo ferma mentre passa il tempo

io voglio vivere solo d’istinto

e no, non è facile da sopportare

la somma di ogni mio errore

sbagliata ascendente leone

