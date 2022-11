Arrivano finalmente indicazioni anche sulla fotocamera dell’iPhone 15, considerando il fatto che da alcune ore a questa parte abbiamo le idee più chiare su quelli che dovrebbero essere i plus assicurati al pubblico nel 2023 sotto questo punto di vista. Dopo aver trattato altri aspetti connessi alla scheda tecnica della serie con un altro articolo pubblicato di recente, infatti, bisogna fare molta attenzione a quanto venuto a galla in queste ore per il pubblico da sempre interessato ai prodotti Apple, visto che sta prendendo piede una collaborazione a dir poco significativa con Sony da proiettare a lungo termine.

Importante passo in avanti per la fotocamera dell’iPhone 15 in condizioni di scarsa illuminazione

Per farvela breve, dovremmo andare incontro ad un passo in avanti cruciale per la fotocamera dell’iPhone 15, soprattutto in relazione agli scatti che produrremo in condizioni di scarsa illuminazione. In particolare, i prossimi top di gamma Apple saranno dotati dei più recenti sensori di immagine definiti “all’avanguardia”, grazie alla nuova partnership con Sony. Questo quanto emerso da un rapporto di Nikkei. Proviamo a capire in termini pratici come dovrebbero cambiare le cose in un contesto simile.

Nel dettaglio, rispetto ai sensori standard che abbiamo toccato con mano attraverso gli ultimi smartphone di prima fascia, occorre ricordare che il sensore di immagine di Sony raddoppia il segnale di saturazione in ciascun pixel. Un dettaglio che farà tutta la differenza del mondo per i futuri acquirenti di un iPhone 15, visto che in questo modo avremo la possibilità di catturare più luce per ridurre la sottoesposizione e la sovraesposizione.

Ricordiamo che gli iPhone 15 Pro potranno contare su specifiche che non saranno disponibili nei modelli standard di ‌iPhone 15‌, tra cui un chip A17 aggiornato, una porta USB-C più veloce, più RAM.