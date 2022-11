Serata di fuoco al Grande Fratello vip ieri sera dopo la delusione per l’intervento di Clizia Incorvaia che non ha regalato al pubblico fuoco e fiamme contro le signore della casa. A regalarci alta tensione è stata Sonia Bruganelli che ha pensato bene di inveire contro un’Oriana Marzoli in difficoltà mentre Antonino Spinalbese la guardava con l’aria di chi è finalmente al centro del discorso e se ne sente soddisfatto.

Chi ha seguito il programma sa bene che Oriana Marzoli si è avvicinata molto ad Antonino Spinalbese tanto da finirci a letto insieme, o quasi, salvo poi arrivare il passo indietro di lui e le continue moine e lacrime di lei. Anche ieri sera le cose non sono andate meglio al Grande Fratello Vip visto che ha fatto ritorno nella casa Ginevra Lamborghini e a quel punto Spinalbese commenta: “Con Ginevra ho avuto un trasporto mentale che non ho avuto con nessuna, questo trasporto c’è ancora. Io e Ginevra non ci siamo mai sfiorati con un dito e in un futuro vorrei un rapporto del genere”.

Parole che toccano non poco Oriana Marzoli che torna in casa in lacrime per subire poi un altro attacco da Sonia Bruganelli: “Penso che a lei di Antonino non importi, sta male perché sa della brutta figura che ha fatto. Vederla che elemosina amore mi fa sentire male, è imbarazzante”. A prendere le sue difese ci pensa Giulia Salemi che rilancia: “Voglio fare una carezza ad Oriana perché vedere una donna trattata così è incommentabile. Chi sta facendo brutta figura non sei tu. Forza sei una regina da reality”.

A quel punto è servito lo scontro anche tra l due opinioniste con Sonia Bruganelli che continua a girare intorno al fatto che Giulia Salemi usi poco la testa: “No Giulia io non ci sto, tu leggi con l’ipaddino e dici le cose che senti che piacciono. Io non sono una maschilista però Oriana è entrata nel letto di Antonino e dopo che lui le aveva fatto capire che non era convinto, lei lo ha fatto tornare e si è stupita, perdonatemi, io tutta questa serietà non la vedo”. A quel punto la Salemi ribadisce di dire quello che pensa e non solo quello che legge. Come finirà questo scontro?